Xbox Cloud Gaming arrive sur le casque Meta Quest 2

Le service Xbox Cloud Gaming arrivera bientôt sur le casque Meta Quest 2, pour jouer sur un écran virtuel géant à vos jeux préférés.

Le jeu vidéo a énormément évolué ces dernières années. Et il continue de le faire, aujourd’hui, notamment avec l’arrivée sur le marché du cloud gaming. Les solutions sur ce segment ne manquent pas et elles commencent à se démocratiser. Il devient ainsi possible de jouer à des jeux très récents et très demandeurs en ressources sur des appareils des plus modestes, avec un simple écran et une connexion. Et bientôt directement dans une réalité virtuelle.

Le service Xbox Cloud Gaming arrivera bientôt sur le casque Meta Quest 2

Vous aurez en effet bientôt un autre moyen d’accéder aux titres du catalogue Xbox Cloud Gaming en dehors des consoles, PC, tablettes et autres smartphones. La firme de Redmond travaille avec Meta pour proposer son service de cloud gaming sur le Meta Quest Store, ce qui signifie que celui-ci sera disponible sur les casques Meta Quest 2 et peut-être même sur le Meta Quest Pro annoncé tout récemment.

Pour jouer sur un écran virtuel géant à vos jeux préférés

Un abonnement Game Pass Ultimate est nécessaire pour profiter du Xbox Cloud Gaming. Sur le Meta Quest 2, vous pourrez donc jouer aux jeux console depuis le service sur un écran virtuel 2D géant, vous ne jouerez donc pas ainsi aux versions VR des jeux. De plus, vous n’aurez pas besoin d’utiliser de manettes Quest 2. Vous aurez la possibilité de connecter une manette Xbox directement sur votre Quest 2. Pour une expérience de jeu à nulle autre pareille, assurément.

Malheureusement, Microsoft et Meta n’ont pas donné de date précise pour la disponibilité du service Xbox Cloud Gaming sur le casque de la firme de Menlo Park. Espérons simplement que les deux géants donneront davantage de détails très bientôt. À suivre !