Valve ouvre enfin les précommandes de son dock Steam Deck

La station d'accueil Steam Deck est enfin disponible. Voilà qui devrait plaire à certains.

Si vous attendiez que Valve commercialise son dock Steam Deck plutôt que d’opter pour un accessoire tiers, sachez qu’il y a enfin une bonne nouvelle : l’entreprise vient d’ouvrir les précommandes. La station d’accueil Steam Deck est donc officiellement disponible au tarif de 99 €.

La station d’accueil Steam Deck est enfin disponible

S’il est tout à fait possible de brancher son Steam Deck directement sur un écran externe, la station d’accueil rend les choses un peu plus facile si vous voulez jouer sur un plus grand écran. Et vous pouvez l’utiliser plus simplement comme station de recharge.

Le dock en lui-même dispose de trois ports USB-A 3.1 Gen1, mais vous pouvez aussi connecter des périphériques sur votre Steam Deck sans fil. La station offre par ailleurs un port Ethernet gigabit, ce qui peut être utile pour télécharger les jeux plus rapidement. En ce qui concerne la connectique en elle-même pour l’écran externe, le dock dispose d’un port DisplayPort 1.4 et de ports HDMI 2.0. Et il y a aussi un porte de recharge passthrough USB-C.

Voilà qui devrait plaire à certains

L’accessoire est livré avec la même unité d’alimentation que le Steam Deck – autrement dit, la station n’améliorera aucunement les performances du Steam Deck lorsqu’il est ainsi branché -. Mais vous n’aurez pas besoin de brancher un chargeur sur la station pour recharger la console. L’ensemble peut fonctionner sans la batterie du Steam Deck, mais dans ce cas, les ports USB auront une puissance de sortie limitée pour préserver la puissance globale.

Valve proposera aussi des mises à jour logicielles pour sa station d’accueil. Un assistant d’installation firmware pourrait donc apparaître de temps à autre lorsque vous connectez le Steam Deck.

En juin, Valve déclarait avoir pris la décision de reporter le lancement de sa station d’accueil à cause de souci d’approvisionnement. Celles et ceux qui précommandent dès maintenant peuvent espérer être livrés avant la fin de l’année.

Dans le même temps, le Steam a fait disparaître son système de réservation dans certains pays. C’est notamment vrai aux États-Unis et au Canada, où il est possible de commander directement un Steam Deck. La date de livraison est estimée entre une à deux semaines. Ces derniers mois, Valve a considérablement augmenté la capacité de production et déclarait il y a peu qu’il serait en mesure de répondre à toutes les réservations d’ici à la fin de l’année. Il semblerait que ce planning soit tenu avant les prévisions.