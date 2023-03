Comment overclocker votre processeur AMD Ryzen

Overclocker un processeur AMD Ryzen n'est pas compliqué. Encore faut-il savoir ce que l'on fait et bien s'y prendre. On vous dit tout.

Lorsque AMD a lancé sa gamme de CPU Ryzen en 2017, il s’agissait de rédemption pour l’entreprise. Les années auparavant étaient synonymes de processeurs assez décevants. Les performances sur la première génération étaient loin d’être parfaites, parfois très loin de l’offre d’Intel. Mais AMD offrait un très bon rapport performances/prix. Plutôt que de payer 500 € pour un processeur milieu de gamme Intel, on pouvait avoir un CPU haut de gamme AMD pour le même prix. Et la prise en charge de l’overclocking était un autre atout dans la manche d’AMD.

Si la situation a beaucoup changé depuis lors, avec la gamme CPU d’AMD de plus en plus concurrentielle, la compatibilité avec l’overclocking est toujours présentes sur les processeurs AMD Ryzen. Et AMD rend l’opération facile via son app Ryzen Master, pour procéder directement depuis Windows, sans passer donc par le BIOS.

Comprendre l’overclocking et les risques

Le principe de l’overclocking est assez simple : les fabricants ne commercialisent des puces poussées à leurs limites. Comme TechSpot l’explique, ceci a à voir avec la qualité du silicium et avec la “loterie du silicium”. La fabrication du processeur est complexe et les CPU sont produits dans des environnements extrêmement contrôlés avec des machines extrêmement précises pour limiter les soucis dans le produit final.

Un défaut dans un wafer – une plaque très fine de matériau semi-conducteur monocristallin utilisée pour fabriquer des composants de microélectronique – et l’on se retrouve avec un CPU qui fonctionne en deçà de sa vitesse “normale”. Les fabricants valident un lot de CPU avec une fréquence particulière et limitent artificiellement la fréquence à ce qu’ils peuvent garantir. L’overclocking tire profit de cette marge.

Avant de commencer, il faut bien comprendre certaines choses. Tout d’abord, l’overclocking consiste à trouver l’équilibre entre les performances et l’instabilité. Si vous y allez trop fort, le processeur est instable. Le second aspect consiste à trouver l’équilibre entre voltage, fréquence et chaleur. Plus vous augmentez la fréquence, plus il faudra un voltage élevé et plus le CPU chauffera, jusqu’à crasher. Il est essentiel de connaître les limites et d’éviter de les attendre.

De quels outils avez-vous besoin ?

Pour overclocker, il vous faut AMD Ryzen Master pour l’overclocking en lui-même et des logiciels pour suivre et valider l’augmentation de performances et la stabilité de l’overclocking.

Pour le monitoring, vous pouvez télécharger HWINFO64, pour garder un œil sur les températures du CPU. Pendant le processus, surveillez la “Tctl temperature” (température de contrôle qui, selon la génération de CPU, a un offset que vous devriez prendre en considération), qui ne devrait pas dépasser la TjMax (température de jonction). Si la température monte trop, votre CPU va diminuer sa vitesse d’horloge, sa puissance et le voltage pour éviter les dommages.

Pour les tests et la validation, il y a deux outils. Cinebench R23 est un petit test qui vous donnera une bonne idée tant en mono-thread qu’en multi-thread. Lancez-le avant l’overclocking pour avoir une valeur de référence et après pour constater que le score a bien augmenté. Prime95 est un logiciel de test qui peut vous permettre de valider la stabilité, notamment via le test Small FFT. Certains recommandent de laisser tourner Prime95 pendant 15 à 30 minutes, d’autres pendant 8 heures. En théorie, plus longtemps votre ordinateur peut tourner sans erreur, mieux c’est.

Où overclocker dans Ryzen Master ?

Lorsque vous lancez Ryzen Master, vous avez la Vue Basique, un affichage et des contrôles simples de la vitesse d’horloge CPU (la fréquence), du voltage et de la température. Si vous vous lancez dans l’overclocking, la vue basique est parfaite. Si vous avez l’habitude, vous pouvez passer à la vue avancée en cliquant sur Vue avancée dans la barre de gauche.

Pour lancer l’overclocking en vue basique, il faut passer le Mode de contrôle sur Manuel, pour déverrouiller la vitesse d’horloge CPU et le voltage CPU. Vous devriez procéder avec l’un ou l’autre paramètre à chaque fois, pas les deux en même temps. Pour pouvoir facilement revenir en arrière en cas d’instabilité. Une fois le voltage ou la fréquence modifiée, cliquez sur Appliquer pour enregistrer.

Une fois la vue basique maîtrisée, vous pouvez passer à la vue avancée et plonger dans les nombreux petits détails, autant d’options qui vous donneront cependant des gains mineurs.

Ne faites aucun changement tout de suite, lisez la fin de l’article.

Les basiques de l’overclocking CPU

Commencez par augmenter la fréquence CPU par intervalle 100 à 200 Hz, puis lancez le test multi-thread Cinebench R23 pour évaluer la stabilité. Cinebench n’est pas précisément un test de stabilité, mais il est rapide et permet d’éliminer les gros soucis de stabilité.

Si vos réglages sont stables, augmentez la fréquence jusqu’à constater l’instabilité, puis augmentez le voltage par intervalle de 0,15 V. Continuez de tester jusqu’à l’instabilité. Augmentez incrémentalement voltage et fréquence, une modification à la fois, tout en suivant la Tctl jusqu’à atteindre une limite de voltage, de température ou une grande instabilité.

Une autre approche est de définir le voltage à sa limite maximale puis d’augmenter la fréquence par 100-200 Hz, de tester avec Cinebench entre chaque changement jusqu’à obtenir une instabilité. Une fois la fréquence instable atteinte, faites baisser la fréquence d’environ 50 Mh et testez, en diminuant la fréquence jusqu’à ce que ce soit stable. Une fois une fréquence stable, vous pouvez commencer à réduire le voltage jusqu’à atteindre de nouveau l’instabilité. Lorsque vous avez un voltage instable, retournez au dernier voltage stable et lancez Prime95 pendant une heure ou davantage. Si Prime95 plante, ce n’est pas stable, réduisez la fréquence ou augmentez le voltage et réessayez.

Assurez-vous aussi d’activer XMP dans votre BIOS

L’une des grandes difficultés d’AMD avec sa première génération d’architecture Zen, c’est la mémoire et la compatibilité. AMD avait même publié une liste de compatibilité pour la RAM officielle à cause des nombreux problèmes. Si AMD a réglé tout cela dans les générations suivantes, il est souvent nécessaire d’activer chaque profil de RAM manuellement pour atteindre la fréquence RAM annoncée.

Les profils mémoire sur les cartes mères AMD peuvent avoir des noms très différents. ASUS a DOCP, Gigabyte, EOCP, et la majorité des autres utilisent XMP. L’emplacement exact de l’option dépend de la carte mère, mais elle est toujours dans le BIOS et le plus souvent dans les options avancées. Si vous ne savez pas trop où chercher, consultez le manuel de votre carte mère.

L’overclocking mémoire, qu’il soit manuel ou via un profil, au-delà de 3 200 MHz sur de la RAM DDR4, n’offre souvent que peu d’avantages en termes de performances sur des systèmes AMD.