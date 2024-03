Comment jouer à ses jeux PS5 sur le Steam Deck

L'article ci-dessous vous explique comment profiter de vos jeux PS5 sur la console portable de Valve.

Le Steam Deck est un appareil vraiment pratique pour le jeu vidéo. Non seulement il est capable de faire tourner les derniers jeux PC disponibles sur Steam, mais vous pouvez aussi configurer la console pour jouer à vos jeux PS5 à distance. Dans ce guide, vous allez apprendre comment faire en installant l’app Chiaki4Deck, qui simplifie grandement le jeu aux titres PS5 sur votre Steam Deck.

Un peu de préparation pour vous faciliter la vie

Puisque vous allez devoir visiter un site web, saisir des informations et exécuter des commandes, nous ne saurions que trop vous recommander de connecter un clavier et une souris Bluetooth. Cela rendra la procédure bien plus simple. Il vous faut aussi vous assurer que votre Steam Deck et votre PS5 sont tous deux parfaitement à jour. Cela permet d’éviter qu’un processus de mise à jour ne vienne perturber la configuration qui nous intéresse aujourd’hui.

Il est temps de télécharger Chiaki

La prochaine étape est de télécharger et installer l’app Chiaki4Deck sur votre Steam Deck. Pour ce faire, passez en Mode Bureau, en appuyant sur le Bouton Steam, puis Alimentation > Mode Bureau.

Ensuite, ouvrez l’app Découverte sur votre Steam Deck. L’icône de cette app ressemble à un sac de shopping. De là, localisez le menu recherfche et saisissez Chiaki. Sélectionnez Installer sur l’application Chiaki4deck.

Une fois l’application installée, le moment est venu de la connecter à votre PS5.

Configurer le remote play sur votre PS5 et connecter le tout à Chiaki

Lancez votre PS5 et allez dans l’app Paramètres. Sélectionnez Système > Remote Play et assurez-vous que Activer le Remote play est bien activé. La prochaine étape nécessite le clavier mentionné plus haut. Ouvrez l’app Chiaki4deck, vérifiez que la PS5 est bien détectée. Ne la sélectionnez pas tout de suite. Allez dans votre navigateur sur le Steam Deck et saisissez cette URL : https://trinket.io/embed/python3/52183a157e?outputOnly=true&runOption=run&start=result&showInstructions=true

C’est un code qui permet de connecter l’app Chiaki4deck à votre PS5. Allez sur l’URL, puis trouvez l’URL proposée sur la page. Copiez et collez-la dans une nouvelle fenêtre. Il est important que vous laissiez l’onglet avec la commande Trinket ouvert pendant que vous faites cela, pour pouvoir connecter facilement votre compte.

Vous allez alors arriver sur la page de connexion de PlayStation. Saisissez vos identifiants et cliquez sur Connecter. Procéder ainsi n’est pas très rassurant, c’est un fait, mais c’est nécessaire si vous souhaitez utiliser l’app Chiaki pour jouer à vos jeux PS5 à distance sur votre Steam Deck. Si vous ne voulez pas procéder ainsi, vous pouvez toujours profiter de vos jeux PS5 sur la console elle-même ou via l’app Remote Play sur d’autres appareils.

Une fois connecté(e), vous serez conduit sur une autre page indiquant redirection. Lorsque vous atteignez cette page, copiez l’URL et collez-la dans l’invite de commande Trinket qui demande de le faire. Appuyez sur Entrée et attendez que le programme aille à son terme. Une fois terminé, vous devriez voir une section indiquant “Ceci est votre AccountID:”

Copiez l’ID et retournez sur l’app Chiaki4Deck sur votre Steam Deck.

Tapotez sur la PlayStation 5 à laquelle vous souhaitez vous connecter et collez le Account ID dans le champ affiché. Pour obtenir le Pin, naviguez sur l’écran PS5 Remote Play et sélectionnez Link Device. Saisissez ce Pin dans la boîte “Pin” dans Chiaki et cliquez sur Connexion. Cela va enregistrer la PS5.

Ajouter Chiaki à votre bibliothèque Steam

Maintenant que vous avez connecté Chiaki à votre PS5, il est temps d’ajouter l’app à votre bibliothèque Steam pour y accéder facilement. Toujours en Mode bureau, naviguez sur l’app Steam et trouvez l’option Ajouter un jeu dans le coin inférieur gauche de l’app.

Cliquez dessus, puis sur Ajouter un jeu non-Steam. Trouvez Chiaki4deck dans la liste et sélectionnez-la. Maintenant, repassez en Mode jeu en tapotant sur l’icône sur votre bureau et retrouvez Chiaki dans la bibliothèque Steam dans la section Jeux Non-Steam.

Quand vous lancerez Chiaki, vous pourrez vous connecter à votre PS5 et jouer comme vous le feriez sur n’importe quel appareil compatible Remote Play.