Comment personnaliser le thème de votre Steam Deck

L'aspect extérieur de la console portable Steam Deck peut être facilement modifié pour correspondre à vos goûts. Mais si vous souhaitez personnaliser l'interface, c'est une autre histoire. Il existe cependant une solution.

Pour que votre Steam Deck soit vraiment vôtre, il y a plusieurs niveaux de personnalisation. Vous pouvez acheter des skins et étuis ou même changer le dessus des joysticks. Mais si vous voulez personnaliser l’aspect des menus et de l’interface en général de votre Steam Deck, c’est une toute autre histoire. Le meilleur moyen de personnaliser votre Steam Deck reste d’installer un loader tiers du nom de Decky. Celui-ci vient vous déverrouiller l’accès à tout un tas de plugins, dont un CCS Loader que vous pouvez utiliser pour transformer complètement le thème de votre console.

Avant de pouvoir installer Decky, vous devez vous assurer d’avoir un mot de passe Sudo configuré. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous trouverez des tutoriels facilement sur le web. Une fois ce mot de passe en votre possession, vous pouvez installer Decky de la manière suivante :

Assurez-vous que votre Steam Deck a de la batterie ou qu’il est branché. Vous n’avez pas envie que la console se retrouve à court de batterie en pleine installation. Passez en mode desktop en appuyant sur le bouton Steam, puis Alimentation, puis Mode Bureau. Une fois le mode lancé, ouvrez votre navigateur préféré et allez sur le site decky.xyz. Là, vous trouverez le Decky Loader, à télécharger sur votre Steam Deck. Une fois téléchargé, double-cliquez sur le fichier et attendez que le système ait fini d’installer Decky. Assurez-vous de sélectionner l’option Paramètres recommandés et une fois le processus terminé, repassez en mode Gaming en cliquant sur l’option Mode Gaming sur le bureau.

Installer CSS Loader

Depuis le mode Gaming, appuyez sur le bouton Menu – avec les trois petits points – sur la droite du Steam Deck. Cela fait apparaître une liste de paramètres. Faites défiler jusqu’à l’icône Plugin, qui ressemble à une prise. Vous pouvez vérifier l’existence de mises à jour avec la roue crantée des paramètres, mais si vous voulez commencer à installer des plugins, sélectionnez l’icône qui ressemble à un étal de marché.

Cela fait apparaître le store Decky, sur lequel vous trouverez tout un tas de plugins. À vous de décider lesquels vous voulez, mais celui qui nous intéresse aujourd’hui est baptisé CSS Loader. Faites défiler la liste jusqu’à le trouver et sélectionnez Installer.

Maintenant, attendez que CSS Loader soit installé et revenez sur la page principale avec le carrousel des jeux. Ici, vous pouvez de nouveau sélectionner le bouton menu, puis l’icône plugin et enfin CSS Loader. Si vous choisissez le bouton téléchargement (avec la flèche vers le bas), vous pouvez choisir parmi les thèmes disponibles dans le store. La plupart d’entre eux peuvent être mélangés et ajustés pour correspondre vraiment à vos goûts et couleurs, vous permettant d’avoir entre les mains une machine vraiment personnalisée.