Ayaneo lance la Next Lite à 299 $ : Un concurrent du Steam Deck offrant une version non officielle de SteamOS

Malgré la suggestion précédente d'Ayaneo lors du CES 2024, Valve n'offre pas de support officiel pour le système d'exploitation HoloISO.

Tl;dr Ayaneo présente sa nouvelle console portable Next Lite.

Elle utilise un système d’exploitation différent du SteamOS officiel de Valve.

Elle est moins puissante que le Steam Deck, malgré un prix inférieur.

L’envoi débutera avant le Nouvel An Chinois, le 10 février 2024.

L’arrivée de la Next Lite d’Ayaneo

Après un mystérieux teasing lors du CES 2024, Ayaneo a finalement levé le voile sur sa nouvelle console de jeux portable, la Next Lite. Ce produit suscite d’ores et déjà la perplexité, notamment par sa concurrence directe avec le Steam Deck de Valve. En effet, contrairement à ce dernier, la Next Lite s’appuie sur un système d’exploitation alternatif, le “HoloISO” et non pas le SteamOS officiel.

Caractéristiques et performances

Avec un tarif de 299 $, la Next Lite présente un écran de sept pouces ainsi qu’un contrôle et une résolution d’image satisfaisants. Cependant, elle est équipée d’un processeur moins performant. En termes de spécificités techniques, nous retrouvons un écran de 800p, 16 Go de RAM et une batterie de 47 Wh, soit une taille comparable à celle du Steam Deck OLED de 549 $. Néanmoins, au lieu du processeur Ryzen 7 5825U que l’on retrouve sur la Ayaneo Next, la Lite utilise soit un 4500U, soit un 4800U, des modèles déjà vieillissants à l’heure actuelle, ce qui en fait une machine potentiellement moins performante que le Steam Deck original, dont le prix est actuellement de 349 $.

Opérations et interoperabilité

Effaçant toute idée de dérive, elle utilise des joysticks à effet Hall et un système de refroidissement à caloduc en cuivre. Elle comporte trois ports USB-C 3.2 Gen 2 sur le dessus et le dessous, ainsi qu’un emplacement pour des SSD NVMe M.2 2280. Elle supporte également l’option Windows, à l’instar de la majorité des consoles portables, et Ayaneo assure la mise à disposition des pilotes nécessaires sur son site officiel.

Futur de la Next Lite

Ayaneo vient ainsi compléter son offre avec cette nouvelle console, dont les premières livraisons sont prévues avant le nouvel An chinois, le 10 février 2024.