La console portable Ayaneo Slide, avec son form factor si particulier, arrive bientôt. Un énième modèle pour le fabricant, sur un marché déjà bien fourni.

La console Ayaneo Slide est un peu plus proche encore de devenir réalité, énième console portable moderne qui pourrait arriver entre vos mains, avec l’ouverture de la page de lancement à venir de sa campagne Indiegogo. L’entreprise avait annoncé pour la première fois la Ayaneo Slide en janvier dernier, et il était alors question d’une date de sortie pour le deuxième trimestre 2023.

Le design de la Slide est un rappel évident à un appareil très apprécié du début des années 2000, le Sidekick, ce qui devrait faire vibrer la corde de la nostalgie chez bon nombre de joueurs. La console propose un écran 1080p de 6 pouces qui se décale pour laisser apparaître un clavier complet, offrant un angle ajustable pour s’adapter à vos préférences. Ayaneo affirme par ailleurs que ce clavier es ttrès ergonomique et il y a même des effets lumineux intégrés.

Pour le reste, on citera notamment un APU mobile Ryzen 7000, une batterie de 46,2 Wh, avec un joystick Hall et des gâchettes. La Slide embarque aussi la dernière version en date de l’OS maison, AyaSpace 2, avec une interface améliorée, une fenêtre de réglages rapides et la personnalisation du gameplay. Des haut-parleurs stéréo Hyper Sound et un système de dissipation thermique personnalisé comptent aussi parmi les spécifications de la machine, mais une vidéo promotionnelle entre bien davatnage dans les détails des fonctionnalités de cette console.

Un énième modèle pour le fabricant, sur un marché déjà bien fourni

Tarif et date de lancement de la Ayaneo Slide sont encore inconnus, mais sur la page Indiegogo, on peut lire la chose suivante : “Inscrivez-vous pour profiter d’un tarif préférentiel le jour du lancement !” Bien sûr, une notice ajoute que vous aurez évidemment droit à des nouvelles d’Ayaneo d’ici là. Une fois la console lancée, elle se retrouvera face à une grande concurrence, avec des machines comme la GPD Win 4 et le toujours très populaire Steam Deck de Valve.