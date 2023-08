Les précommandes de la console portable Ayaneo Kun ouvrent le 5 septembre. Une machine très intéressante sur le papier.

La Kun, la dernière-née des nombreuses consoles portables d’Ayaneo, sera disponible très bientôt. Les précommandes vont ouvrir le 5 septembre prochain, la campagne Indiegogo démarrera à 14 h, heure française, ce mardi 5 septembre.

Ayaneo a déjà commercialisé plusieurs consoles, mais les spécifications de la Kun sont d’un autre niveau par rapport aux produits similaires. Bien qu’elle dispose d’un processeur similaire à celui de la ROG Ally, son écran de 8,4 pouces la fait sortir du lot, en faisant une machine plus grande que le Steam Deck. L’écran de la Kun offre une résolution de 1 600p, par rapport au 720p du Steam Deck et au 1080p de la ROG Ally. La Kun affiche aussi une luminosité de 500 nits, contre 400 seulement pour le Steam Deck. Ce grand et lumineux écran pourrait offrir une très bonne expérience visuelle, mais avec un impact important sur la batterie de 75 Wh (19 500 mAh) de la machine.

Selon les tests internes d’Ayaneo, la Kun devrait pouvoir durer environ 49 minutes avec tous les paramètres à fond, mais l’entreprise ne recommande pas cela, évidemment. Avec des paramètres plus raisonnables, la Kun devrait durer environ trois heures sur une seule charge, ce qui lui ferait faire jeu égal avec le Steam Deck, mais il faudra voir si ces chiffres sont avérés.

Une machine très intéressante sur le papier

Pour le reste, l’Ayaneo Kun embarque un processeur AMD Ryzen 7 7840U avec puce graphique intégrée Radeon 780M. Ayaneo a aussi intégré un système de dissipation de la chaleur “KUNPeng” pour éviter la surchauffe. Il y a aussi des améliorations plus mineures comme une prise en main optimisée, de nouvelles croix directionnelles huit directions, la reconnaissance faciale et un nouveau bouton arrière personnalisable. Par ailleurs, le pied intégré de la Kun est très bienvenu.

La console Kun sera disponible en trois coloris : Silver Wing, Black Feather et White Silk. Les tarifs démarreront à 999 $ pour les Early Bird, pour un tarif normal Indiegogo de 1 129 $ avec un prix officiel de 1 209 pour le modèle de base avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Dans sa configuration 64 Go de RAM et 4 To de stockage, il vous en coûtera 1 699 $ en Early Bird ou 1 809 $ autrement. Le prix public, lui, sera de 1 949 $. Les premières livraisons sont attendues pour la mi-octobre.