La console portable ROG Ally d’ASUS a enfin un tarif. Certains jugeront ce dernier trop élevé, d’autres, au contraire, très intéressant, si vous êtes prêt à attendre en tous les cas. Ce petit PC portable taillé pour le jeu vidéo est proposé à 799,99 € avec un processeur AMD Z1 Extreme et 512 Go de stockage. Une version moins puissante, et moins onéreuse, devrait être proposée avant la fin de l’année. Il est possible de précommander la bête directement sur le site d’ASUS. Les livraisons sont attendues pour le 11 juin prochain, dans un mois donc.

La console portable ASUS ROG Ally arrive en précommande

Pour le reste des spécifications, on pourra citer l’écran tactile de 7 pouces FHD (1 920 x 1 080), 16:9, 120 Hz, 16 Go de RAM LPDDR5, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2, ainsi qu’un lecteur de carte microSD. Et si la puce graphique intégrée (AMD Radeon Navi3) ne vous suffit pas, vous pouvez brancher un GPU externe ASUS.

La console ROG Ally est la réponse d’ASUS au Steam Deck de Valve, ainsi qu’aux appareils d’Ayaneo et GPD. Cette console est supposée être deux fois plus puissante que le Steam Deck tout en proposant un écran de meilleure qualité. Et dans la mesure où celle-ci tourne sous Windows 11 plutôt qu’une interface Linux personnalisée, elle peut, en théorie, faire fonctionner tous les jeux Windows sans cette surcouche qui vient limiter les performances. Sur le papier, il ne vous manquerait plus que des pavés tactiles et des sticks analogiques plus avancés.

Reste cependant toujours quelques points d’interrogation, comme l’autonomie réelle de l’appareil selon les jeux. Ceci étant dit, si vous êtes quelque peu frustré(e) par les limitations du Steam Deck et que vous voulez profiter du support d’une marque aussi connue et reconnue dans l’industrie informatique que ASUS, le ROG Ally pourrait être une très bonne option.

Direction la fiche dédiée sur le site d’ASUS pour connaître tous les détails et, éventuellement, passer commande.