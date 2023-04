ROG Ally : Asus fusionne console portable et PC gaming

Rival assumé du Steam Deck de Valve, le ROG Ally d'Asus se présente comme un PC gaming au format console portable sous Windows 11.

Avec le ROG Ally, le géant taïwanais de l’électronique Asus souhaite offrir une expérience gaming complète aux joueurs afin qu’ils puissent accéder à toutes leurs bibliothèques (Steam, Epic Games Store, GOG, EA App) et à tous les services de streaming de jeux (Xbox Game Pass/Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now) via un seul appareil :

Quelle que soit la plateforme où les titres les plus récents et les plus performants sont disponibles, le ROG Ally assure aux joueurs de remporter la victoire. La navigation sur le bureau Windows se déroule sans encombre, que ce soit à l’aide des joysticks et des boutons de la console ou grâce à la prise en charge de l’écran tactile robuste.

A noter que l’évènement de lancement dédié au ROG Ally se tiendra le 11 mai prochain à 16 heures et sera suivi d’une table ronde réunissant Shawn Yen, responsable de la gestion des produits gaming chez Asus, Roanne Sones, responsable des produits Xbox chez Microsoft, et Frank Azor, chief architect of gaming solutions and gaming marketing d’AMD.

Les caractéristiques techniques du ROG Ally d’Asus

Écran

7 pouces IPS

Technologie tactile

Résolution : 1920×1080

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Support AMD FreeSync Premium

Rapport de contraste de 1000:1

Couverture de la gamme SRGB à 100

Luminosité maximale de 500 nits

Traitement antireflet Gorilla Glass DXC

Conception et connectivité

Poids : 608 grammes

Dimensions : 280x113x39mm 280x113x39mm

Commandes de type Xbox avec deux boutons macro à l’arrière

Deux haut-parleurs Dolby Atmos

Deux ventilateurs doté d’ailettes ultrafines et de caloducs à haute friction

Système de refroidissement Zero Gravity

USB-C avec DisplayPort

Connecteur Asus XG (pour les GPU externes)

Prise casque

Emplacement microSD

WiFi 6E

Bluetooth

Déverrouillage par empreinte digitale

Retour haptique

Performance et stockage

APU : AMD Ryzen Z1 Extreme basé sur l’architecture Zen 4

GPU : RDNA 3

RAM : 16GB LPDDR5

512 Go de SSD PCIe 4.0 (facteur de forme M.2 2230)

Support microSD UHS-II

Logiciel

Windows 11

Asus ROG Armoury Crate SE

AMD Radeon Super Resolution

Panneau de contrôle superposé

Mappage des touches personnalisable