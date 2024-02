PS5 Pro : un mauvais timing pour son arrivée ?

Il semble que les fans n'auront pas à attendre trop longtemps pour une PS5 Pro. Cependant, la fenêtre de lancement pourrait ne pas être idéale.

L’enthousiasme des fans de PlayStation est palpable à l’approche de la sortie de la PS5 Pro, une version améliorée de la PS5. Cependant, cette excitation pourrait être de courte durée. Selon les rumeurs, la console pourrait sortir à un moment qui ne serait pas optimal. En effet, la PS5 reste un produit très demandé, malgré les problèmes de stocks initiaux.

Une autre déception potentielle est que la PS5 Pro n’aura pas de nouveau jeu majeur pour accompagner son lancement. C’est ce que révèle une déclaration de Sony qui n’a pas prévu de “sortir de nouveaux titres majeurs de franchises existantes l’année prochaine“. Cela signifie qu’il n’y aura pas de titre exclusif majeur pour inciter à l’achat de la PS5 Pro.

La question qui se pose est de savoir si la PS5 Pro apportera une réelle avancée par rapport à la PS5. Le manque de titres véritablement exclusifs à la PS5 Pro pourrait faire sentir aux propriétaires de PS5 qu’ils ont déjà une PS5 Pro “améliorée”, rendant la PS5 Pro une addition superflue.

Enfin, le prix de la PS5 Pro pourrait être un obstacle pour les consommateurs. La version slim de la PS5 a vu son prix augmenter de 50 euros, passant à 449,99 euros. Si le prix de la PS5 Pro suit cette tendance, elle pourrait être commercialisée à un prix prohibitif de 599,99 euros.

On en pense quoi ?

Le timing de la sortie, l’absence de jeux majeurs et le prix potentiellement élevé pourraient freiner les consommateurs. Il serait plus judicieux d’attendre que le marché soit prêt et que les conditions soient plus favorables pour le lancement de la PS5 Pro.