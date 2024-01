Horizon Forbidden West débarque sur PC le 21 mars

La Complete Edition incorpore l'extension Burning Shores de l'année dernière.

Tl;dr Le jeu Horizon Forbidden West, ancienne exclusivité PlayStation 5, arrive sur PC.

La version PC du jeu sera disponible le 21 mars.

Le jeu offre des fonctionnalités supplémentaires sur PC, dont le support des écrans ultra-larges.

Sony a déjà porté plusieurs de ses jeux phares sur PC pour augmenter ses revenus.

Horizon Forbidden West débarque sur PC

L’engouement des joueurs envers des titres phares de la PlayStation 5 ne cesse de s’accroître, et Sony a su en tirer profit. L’un de ces titres, “Horizon Forbidden West“, sera disponible très bientôt sur PC, ce qui était attendu depuis un moment.

Disponible le 21 mars

La firme japonaise a dévoilé que la version PC du jeu tant attendu sera lancée le 21 mars prochain. Cette version sera la Complete Edition, comprenant l’extension Burning Shores lancée l’année dernière.

Des fonctionnalités exclusives pour PC

Le jeu qui a déjà conquis les amateurs sur console offre, pour sa version PC, un bon nombre de fonctionnalités supplémentaires. Parmi ces fonctionnalités exclusives, on retrouve le support ultra-large pour les écrans, les taux de rafraîchissement débloqués et le support de diverses technologies telles que DirectStorage et NVIDIA DLSS 3, AMD FSR et Intel XeSS.

Les options graphiques personnalisables sont à la disposition des joueurs, qui pourront également configurer les commandes du clavier et de la souris selon leurs préférences. De plus, une large gamme de contrôleurs sera supportée, y compris la fonction feedback haptique et triggers adaptatifs du DualSense de Playstation.

Sony continue de porter ses jeux sur PC

Horizon Forbidden West rejoint la liste des jeux haut de gamme que Sony a déjà portés sur PC ces dernières années, comme “Horizon Zero Dawn”, “Days Gone”, “God of War”, “Spider-Man”, “Spider-Man: Miles Morales” et “The Last of Us Part 1”, permettant à la société d’ouvrir de nouvelles sources de revenus.