Horizon Forbidden West intègre de nouvelles options d’accessibilité pour celles et ceux qui ont peur des eaux profondes

Horizon Forbidden West est un jeu fantastique. Avec un gameplay amélioré et une histoire plus imposante encore, le jeu repose sur le vaste monde de Horizon Zero Dawn en introduisant de nouveaux environnements à explorer, y compris des zones immergées et l’océan. Ceci étant, celles et ceux qui souffrent de thalassophobie – la peur des eaux profondes – ont du mal à évoluer dans ces secteurs. Pour ces joueurs, Guerrilla propose aujourd’hui une option d’accessibilité très intéressante.

La mise à jour en question, servie en même temps que l’extension Burning Shores, ajoute un mode thalassophobie à Horizon Forbidden West. Le studio explique dans une FAQ que ce mode “vise à apaiser les symptômes de la thalassophobie en améliorant la visibilité sous-marine ambiante et en permettant de respirer indéfiniment, peu importe la progression dans l’histoire”.

Parmi les autres ajouts, on citera des paramètres additionnels pour le daltonisme et la possibilité de créer des points de cheminement et d’afficher de plus grandes icônes de quête. Il est aussi possible de réorienter la caméra en mode Focus pour la faire pointer vers l’objectif courant, ainsi qu’une fonction auto qui suit Aloy selon la direction du joystick gauche. Autrement dit, vous n’avez plus besoin d’utiliser le joystick droit pour bouger la caméra.

Il y a aussi de plus gros sous-titres et la possibilité d’assombrir les bords de l’écran pour augmenter le contraste. La mise à jour introduit aussi une option très intéressante, la collecte automatique des items. Aloy peut ainsi récupérer les items sans que vous deviez appuyer sur un bouton à chaque fois.

Sony a mis un vrai accent sur l’accessibilité dans ses propres jeux ces dernières années. Des jeux comme The Last of Us Part II, Ratchet and Clank: Rift Apart et God of War Ragnarok proposent de nombreuses options en ce sens. L’entreprise ne rend pas une copie parfaite sur le sujet – The Last of Us Part I sur PC, par exemple, ne permet pas de remapper complètement les touches -, mais cette mise à jour de Horizon Forbidden West un an après son lancement montre que l’entreprise a bien l’intention de continuer sur sa lancée.