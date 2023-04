Horizon Burning Shores : un trailer qui laisse entrevoir un combat contre le plus gros boss de la licence

Sony et Guerrilla Games dévoilent un peu plus de Horizon Forbidden West: Burning Shores. Un trailer de lancement qui annonce un énorme combat de boss.

Horizon Forbidden West est un jeu très apprécié des fans, comme le fut le premier opus de la licence, Horizon Zero Dawn. Aujourd’hui, les fans attendent avec impatience l’arrivée du DLC de ce deuxième titre, Burning Shores, certains comptent même les quelques jours restants. Il faut dire que la promesse est grande et ce n’est certainement pas ce trailer de lancement qui pourra faire dire le contraire. La preuve par l’image.

Avant le lancement en bonne et due forme le 19 avril, Sony et Guerrilla Games ont partagé ce week-end un nouveau trailer pour Horizon Forbidden West: Burning Shores. Ce DLC racontera le prochain chapitre de l’histoire d’Aloy. Le trailer offre une vue nouvelle sur les Burning Shores, un archipel qui fut, autrefois, nulle autre que la ville de Los Angeles. Les joueurs ont aussi l’occasion de découvrir un peu plus le combat contre le boss Metal Devil qui avait été teasé à la fin du trailer d’annonce que Sony et Guerrilla avaient proposé en fin d’année dernière.

Un trailer de lancement qui annonce un énorme combat de boss

Ce combat est l’une des raisons pour lesquelles Horizon Forbiden West: Burning Shores ne sera pas disponible sur PlayStation 4, bien que le jeu original existe sur la console de la génération précédente de Sony. “Les ruines urbaines de LA et ses environnements sont extrêmement détaillés et cela nécessite beaucoup de puissance de calcul ainsi que des technologies modernes pour tourner de manière fluide”, expliquait le réalisateur du jeu Horizon Forbidden West, Mathijs de Jonge, à PlayStation Blog le mois dernier. Et d’ajouter qu’il y a “une scène de combat particulière qui nécessite énormément de mémoire et de puissance de traitement.” Voilà qui est dit. Rendez-vous à partir de mercredi pour découvrir de quoi il retourne !