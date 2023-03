Horizon Forbidden West : Burning Shores introduit le Waterwing

La nouvelle monture volante de l'extension Burning Shores de Horizon Forbidden West sera capable de plonger dans les fonds marins.

Tout comme le Sunwing de Horizon Forbidden West, le Waterwing de Horizon Forbidden West : Burning Shores peut extraire l’héroïne Nora de n’importe quel endroit et l’emmener dans les cieux. Mais la nouvelle monture volante se démarque par sa capacité à pouvoir pénétrer le monde sous-marin, ce qui permet à Aloy d’explorer les profondeurs de la mer afin de découvrir de nombreux nouveaux secrets sur l’ancienne civilisation.

Meet The Machines!

The Waterwing is a medium-sized flying machine that can dive deep underwater. It is highly maneuverable and, when disturbed, is an unrelenting foe.

Get ready to take the plunge with this epic new machine in Horizon Forbidden West: Burning Shores! pic.twitter.com/ZjqNJJoRfD

— Guerrilla (@Guerrilla) March 30, 2023