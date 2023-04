God of War Ragnarök : un mode New Game+ pour retourner dans les neuf royaumes

Le mode New Game+ de God of War Ragnarök est disponible sur PS5 et PS4.

Santa Monica Studio détaille le mode New Game+ de God of War Ragnarök :

Nouvel équipement, niveau maximum plus élevé, nouveaux enchantements… Dès que vous aurez terminé God of War Ragnarök, vous pourrez lancer le mode New Game+ pour redécouvrir l’histoire et commencer avec davantage d’options de gameplay. Votre équipement, vos armes, dont la lance Draupnir, et vos compétences seront transférés depuis votre sauvegarde précédente. Vous pourrez utiliser l’intégralité de votre arsenal dès le début de votre épopée. Attention, vous n’aurez pas accès aux flèches soniques et sigillaires au début du jeu. Les zones qui nécessitent ces flèches ou la lance Draupnir ne seront pas débloquées tant que vous n’aurez pas atteint le moment de la quête principale et de l’histoire qui déverrouille ces objets.