Intel dévoile Core Ultra, ses premiers processeurs dotés de NPU pour l’IA

"Meteor Lake" est enfin là. Que pensez-vous de cette nouvelle arrivée ?

Tl;dr Intel lance des processeurs avec unité de traitement neuronal (NPU) intégrée.

Les nouveaux chips Core Ultra sont plus performants et économiques.

Des améliorations notables sont apportées pour le jeu vidéo.

Les fonctions de traitement de l’IA vont devenir plus courantes.

Intel se jette à l’eau avec ses chips Core Ultra

L’époque des “PC IA” s’ouvre avec Intel introduit dans l’arène ses nouvelles puces pour notebook Core Ultra. Conçues initialement sous le nom de code “Meteor Lake”, ces processeurs sont les premiers d’Intel équipés d’une unité de traitement neuronal (NPU) pour une accélération des tâches de l’IA. L’arrivée de ces nouveaux processeurs survient une semaine après que AMD ait levé le voile sur ses futurs matériels Ryzen 8040, qui intègrent également des NPU.

Une efficacité énergétique impressionnante, un pas en avant pour Intel

Intel assure que ses nouveaux processeurs Core Ultra consomment jusqu’à “79% moins d’énergie en veille sur Windows que la génération précédente des Ryzen 7840U d’AMD”. Et ce n’est pas tout, ils seraient aussi jusqu’à 11% plus rapides que le matériel d’AMD pour les tâches multithread.

Les processeurs Core Ultra sont fabriqués selon le nouveau procédé Intel 4 (7nm) de la compagnie, et disposent de son paquet 3D FOVEROS. Cela en fait selon Intel “le processeur x86 le plus efficace pour les systèmes ultra-minces”.

Un pas en avant dans le monde du gaming

Les puces Core Ultra intègrent également les graphiques Intel Arc, jusqu’à deux fois plus rapides que la génération précédente, ce qui permet à Intel de prendre une position plus compétitive face au solide matériel graphique d’AMD. De plus, l’Ultra 7 165H, par exemple, peut faire tourner Baldur’s Gate 3 deux fois plus vite que le Core i7 1370P en 1080p avec des paramètres graphiques moyens. Il peut également gérer Resident Evil Village 95% plus rapidement que ce dernier.