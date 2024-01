La gamme TV QNED 2024 de LG propose notamment un géant de 98 pouces et met l'accent sur l'IA. Présentation des nouveautés de cette nouvelle année.

Tl;dr LG annonce sa gamme de téléviseurs 2024 QNED et Mini LED.

L’offre s’enrichit avec des écrans allant jusqu’à 98 pouces.

Des améliorations ont été apportées grâce au processeur α8 AI.

Les nouveaux téléviseurs seront présentés au salon CES.

LG annonce une expansion significative de sa gamme de téléviseurs

D’après un communiqué de presse publié récemment, LG dévoile son éventail de téléviseurs 2024 QNED Quantum Dot et QNED Mini LED. La nouvelle semble être l’élargissement de la gamme de LG à une variété de tailles d’écran allant jusqu’à 98 pouces.

Un modèle de 98 pouces fait son entrée

Le point d’orgue de cette nouvelle gamme est un modèle de 98 pouces, complétant ainsi des panneaux déjà existants de 43, 50, 55, 65, 75, et 86 pouces. Auparavant, mis à part la série Signature M de LG coûtant plus de 30 000 dollars, l’offre de la compagnie sud-coréenne se limitait à des téléviseurs de 86 pouces au maximum.

Des technologies d’affichage et sonores améliorées

LG souligne l’apport significatif du processeur α8 AI permettant des améliorations majeures de l’AI Picture Pro et de l’AI Sound Pro. L’AI Picture Pro distingue les visages, les objets et les arrière-plans, avec une accentuation sur les petits détails et un mappage tonal dynamique. Quant à l’AI Sound Pro, il produit un “son surround virtuel” 9.1.2, offrant une expérience d’immersion sonore renforcée avec une barre de son LG grâce à la technologie WOW Orchestra.

Une présentation remarquée au CES

Les nouveaux téléviseurs, fins avec leurs 29 mm d’épaisseur, seront mis en avant lors du Consumer Electronics Show qui se tiendra du 9 au 12 janvier au Las Vegas Convention Center.