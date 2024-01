CES 2024 : Samsung dévoile le tout premier écran MicroLED transparent au monde

On ne sait pas encore combien cette technologie coûtera ni quand elle sera disponible à l'achat, mais elle semble réellement impressionnante. N'est-ce pas excitant d'imaginer les possibilités ?

La première mondiale de Samsung

Lors de l’événement First Look au CES, Samsung a surpris le monde en dévoilant le premier écran MicroLED transparent. Une avancée technologique sans précédent, le géant coréen a présenté non pas un, mais trois designs d’écrans MicroLED transparents, tous aussi captivants les uns que les autres.

Des écrans fascinants

Deux des prototypes présentés comportaient un verre teinté, minimisant le potentiel de distraction d’objets vu à travers le panneau. Le troisième, quant à lui, semblait être aussi transparent que du verre ordinaire, mais comportait un design sans bordure.

En présentiel, l’effet de ces écrans est difficile à décrire, le contenu semble flotter en l’air, comme un “hologramme”. Tous mesurent approximativement un centimètre d’épaisseur, ce qui renforce encore l’illusion d’un écran flottant.

Un choix technologique astucieux

Par rapport aux écrans OLED transparents, les écrans MicroLED transparents de Samsung présentent une luminosité supérieure et sont moins affectés par la lumière ambiante, révèle un représentant de l’entreprise. De plus, grâce à la haute densité de pixels des MicroLED, les images apparaissent d’une netteté incroyable.

Un investissement onéreux… pour l’instant

Cependant, la commercialisation à grande échelle de cette technologie reste un défi. En effet, les téléviseurs MicroLED non transparents de Samsung coûtent actuellement 150 000 $ pour un modèle de 110 pouces. Ce qui indique qu’il faudra attendre un certain temps avant que ces nouveaux écrans ne deviennent abordables.