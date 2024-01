Samsung va certifier les manettes optimisées pour le streaming de jeux sur ses Smart TV

Au CES 2024, PDP présentera la toute première manette de jeu certifiée du programme.

Tl;dr Samsung veut développer l’écosystème de streaming de jeux sur ses télévisions intelligentes avec un programme de certification.

Un label “Designed for Samsung Gaming Hub” atteste de la compatibilité et qualité du produit.

Premier gamepad certifié par le programme : le PDP Replay Wireless Controller.

Les services de streaming pris en charge par Samsung Gaming Hub incluent Xbox Game Pass et Amazon Luna, entre autres.

Le coup de pouce de Samsung au streaming de jeux

Parmi les géants de la technologie, Samsung se démarque une fois de plus en cherchant à dynamiser l’écosystème de streaming de jeux pour ses télévisions intelligentes. En prélude au CES 2024 de Las Vegas, l’entreprise a lancé un programme de certification pour les produits des fabricants d’accessoires tiers.

Un label de qualité et de compatibilité

Les partenaires matériels participant à ce programme ajoutent une accréditation “Designed for Samsung Gaming Hub” à leurs produits. Bien que la plupart des gamepads Bluetooth standards soient compatibles avec Samsung Gaming Hub, ce label garantit un niveau supérieur de compatibilité, performance, sécurité et qualité sur les dispositifs Samsung.

Le premier fruit de la certification : PDP Replay Wireless Controller

Le premier produit matériel partenaire bénéficiant de cette certification est le contrôleur sans fil PDP Replay. Il offre jusqu’à 40 heures d’autonomie et une connexion Bluetooth à faible latence à une distance allant jusqu’à 30 pieds. Il possède un bouton dédié pour lancer le Samsung Gaming Hub, ainsi que des boutons pour le volume et la mise en marche de la télévision.

Le PDP Replay peut d’ores et déjà être précommandé sur le site web de PDP, et sera disponible ultérieurement chez Amazon et Best Buy, selon Samsung.

Samsung Gaming Hub : un large éventail de services de streaming soutenus

Le Samsung Gaming Hub prend en charge de nombreux services de streaming de jeux, parmi lesquels Xbox Game Pass, Amazon Luna, Boosteroid, et bien d’autres. Il offre également la possibilité de diffuser du contenu provenant de Spotify, Twitch et YouTube.