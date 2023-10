Xbox Starter Pack : une nouvelle offre pour promouvoir le Xbox Game Pass

Microsoft dévoile le Xbox Starter Pack pour les fêtes de fin d'année.

Le Xbox Starter Pack de l’éditeur américain Microsoft sera disponible à partir du 31 octobre prochain sur le Microsoft Store et chez les revendeurs partenaires au prix de 299,99 euros. Il comprendra une console Xbox Series S blanche avec 512 Go de stockage, un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate ainsi qu’une manette sans fil Xbox blanche.

Looking for everything you need to play? Meet the Xbox Series S Starter Bundle

Score a next-gen console and access to hundreds of games with 3 months of Game Pass Ultimate! Learn more here: https://t.co/OEYMz6oesx

— Xbox (@Xbox) October 12, 2023