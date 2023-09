Phil Spencer, responsable de la Xbox, répond à la fuite massive concernant les prochaines consoles. À quel point tout ceci est-il encore d'actualité ?

Après une longue journée de fuites diverses concernant une Xbox Series X sans lecteur de disque, une manette plus avancée, une console “hybride cloud”, une tentative avortée d’acquisition de Nintendo et quelques vilains mots à l’encontre de Baldur’s Gate 3, le responsable de Xbox, Phil Spencer, s’est exprimé pour la première fois sur toute cette situation.

Sur X, Phil Spencer écrit notamment : “Il est difficile de voir le travail de notre équipe partagé de cette manière parce que tellement de choses ont changé et il n’y a plus grand-chose sur lesquelles se réjouir maintenant, et pour l’avenir.” Et d’ajouter que l’entreprise “partagera les projets réels lorsque nous serons prêts.”

Dans un mémo interne envoyé aux employés de la division gaming de Microsoft et publié par The Verge, Phil Spencer est allé plus loin :

Nul doute que ces dernières heures ont été éprouvantes pour tout le monde chez Xbox. Phil Spencer fait de son mieux pour minimiser l’impact de ces fuites en suggérant que les plans hardware Xbox ont changé depuis leur partage en interne en 2022. Les slides mettent en avant une version de Xbox Series X cylindrique, sans lecteur de disque, avec 2 To de stockage pour 2024, une manette améliorée avec “retour haptique de précision” (comme la PlayStation DualSense) et des capacités direct-to-cloud (comme la manette Stadia). Les documents évoquent même certains projets pour la console Xbox de dixième génération avec un accent sur les “jeux hybrides-cloud”, à l’horizon 2028.

Par ailleurs, Phil Spencer a vraiment voulu racheter Nintendo à un moment, apparemment, mais il semblerait que Microsoft ait préféré jeter son dévolu sur Activision-Blizzard. D’où la situation compliquée que l’on connait aujourd’hui…

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023