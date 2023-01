Phil Spencer annonce que Microsoft n’a pas l’intention d’abandonner la licence Halo

Phil Spencer tient à rassurer les fans de Halo. La firme de Redmond n'en a pas terminé avec la licence.

Le responsable de la Xbox, Phil Spencer, déclare que Microsoft reste totalement engagé envers la franchise Halo et le développeur 343 Industries. Dans une interview faisant suite au Developer Direct de XBox et Bethesda, Phil Spencer déclarait à IGN que “le cœur et l’âme de Halo sont avec 343 et l’équipe qui est en place, et j’ai la plus grande confiance en cette équipe qui dirige et dans les projets qu’ils mettent en place”.

Phil Spencer tient à rassurer les fans de Halo

Ce commentaire du boss de la Xbox survient après une importante vague de licenciements subie par 343 dans le cadre de la réduction des coûts initiée récemment par Microsoft. Le nombre d’employés laissés sur le carreau au sein du studio n’a pas été divulgué, mais selon Jason Schreier de Bloomberg, l’équipe de la campagne Halo Infinite a été largement réduite. Cette nouvelle avait d’ailleurs forcé 343 à publier un bref communiqué le week-end dernier : “Halo et Master Chief sont là pour rester”, écrivait le directeur du studio, Pierre Hintze. “343 Industries continuera de développer Halo, aujourd’hui et à l’avenir, y compris les histoires épiques, le multijoueur et tout ce qui fait de Halo une licence si réussie.”

Selon Phil Spencer, les licenciements ont pour but de mieux positionner 343 face à l’avenir. “Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est tenter de nous assurer que l’équipe dirigeante est parfaitement armée, avec toute la flexibilité qu’il faut, pour accomplir les projets qu’ils doivent mettre sur pied”, déclarait-il. “Halo restera très important dans ce que Xbox tente d’accomplir et 343 est extrêmement important pour le succès de Halo.”

La firme de Redmond n’en a pas terminé avec la licence

Phil Spencer n’a cependant pas évoqué l’avenir de la licence au-delà de ce que l’on sait déjà, ou croit savoir. Il a refusé de commenter si Microsoft a encore un support de 10 ans en place pour Halo Infinite. “Je laisserai 343 évoquer les plans qu’ils ont actuellement”, déclarait Phil Spencer lorsque interrogé sur le sujet. Cependant, il a tenu à rassurer les fans de Halo qui pourraient s’inquiéter quant à l’avenir de Master Chief : “Nous continuerons de supporter et de faire évoluer Halo tout le temps que Xbox est une plateforme permettant aux joueurs de jouer.” Le reste de l’interview est intéressant si vous êtes fan de Xbox. De nombreux points sont abordés, y compris l’année 2022 plutôt terne pour la console.