343 Industries sera toujours responsable du développement de Halo

La licence Halo reste entre les mains du studio américain 343 Industries.

Lorsque Microsoft a confirmé son intention de licencier environ 4,5% de ses 220.000 employés (soit environ 10.000 personnes) en raison des circonstances économiques qui se détériorent suite à la pandémie de coronavirus, des enquêtes de Bloomberg et de Lords of Gaming ont identifié 343 Industries comme l’un des studios le plus touché par cette vague de licenciements.

Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles 343 Industries pourrait réduire son engagement envers le contenu de Halo Infinite, voire externaliser entièrement le développement futur de la licence, mais le responsable de la filiale des Xbox Game Studios, Pierre Hintze, a rassuré les fans en déclarant que 343 Industries continuerait à développer Halo dans le présent et dans le futur, y compris pour des histoires épiques, du multijoueur et d’autres contenus.

Des problèmes en interne chez 343 Industries

Halo Infinite a connu une production mouvementée, subissant divers retards et changements de direction dans les années qui ont précédé sa sortie en décembre 2021 et depuis. Avant même l’annonce des licenciements de Microsoft, 343 Industries a connu un certain nombre de départs récents de cadres supérieurs, notamment son directeur créatif en charge du multijoueur, le directeur de l’ingénierie et Bonnie Ross, qui a dirigé le studio pendant plus de 15 ans. Parallèlement à l’annonce de ces licenciements, il a également été signalé que Joseph Staten, vétéran et responsable de la création de Halo, avait quitté 343 Industries pour rejoindre la division Xbox Game Studios Publishing en charge de l’édition des jeux créés en collaboration avec un studio ou un éditeur tiers.

Des anciens de 343 Industries critiquent la gestion du studio

Après l’annonce des licenciements, plusieurs anciens employés de 343 Industries ont critiqué Microsoft pour son rôle dans le développement mouvementé de Halo Infinite. Une des critiques provient de Patrick Wren, qui a travaillé pour 343 Industries pendant huit ans et était concepteur multijoueur senior sur Halo Infinite avant de partir en octobre 2021 pour rejoindre Respawn Entertainment chez Electronic Arts en vue de travailler sur Star Wars Jedi : Survivor.