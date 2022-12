Halo Infinite : le directeur créatif du multijoueur quitte 343 Industries

Tom French n'est plus le directeur créatif du multijoueur de Halo Infinite.

En pleine restructuration, le studio américain 343 Industries continue de perdre ses meilleurs éléments. A l’origine de la vision créative du multijoueur de Halo Infinite, et par extension de l’expérience free-to-play, Tom French a décidé de partir comme d’autres collègues avant lui :

After over 11 1/2 years on Halo, I step out of my Spartan armor for the last time today to head off to new adventures. It's been a massive honor to have been part of a game I loved so much as a player and admired so much as a developer. I couldn't be more proud of my time at 343. pic.twitter.com/2CBD7kOPIj

— Tom French (@pardontomfrench) December 2, 2022