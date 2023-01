GoldenEye 007 arrive sur Switch et Xbox le 27 janvier

Le jeu culte de N64 GoldenEye 007 arrive sur Nintendo Switch et sur Xbox dès demain !

L’un des jeux les plus appréciés de la Nintendo 64 arrive sur le Nintendo Switch Online + Pack additionnel dès demain. En septembre, Big N annonçait que GoldenEye 007 allait arriver sur le service. Aujourd’hui, le moment est venu. Dès le 27 janvier 2023, vous pourrez donc jouer, ou rejouer, à ce jeu culte sur votre Nintendo Switch. Mieux encore, le titre sera aussi disponible sur Xbox à cette même date.

Le jeu culte de N64 GoldenEye 007 arrive sur Nintendo Switch

Il est assez inhabituel de voir un jeu sous licence arriver sur le service d’abonnement de Nintendo, mais GoldenEye 007 est un titre auquel nombre de fans attendaient de pouvoir rejouer (ou jouer pour la première fois). Reste à voir comment ce jeu de tir à la première personne emblématique de toute une génération du studio Rare s’en sortira aujourd’hui, près de 26 longues années après sa sortie sur N64 Fort heureusement, Rare a amélioré les contrôles et le framerate par rapport à la version originale.

Il y a par ailleurs un certain nombre d’ajouts sur la version Switch Online, parmi lesquels un mode écran large et un mode multijoueur. Vous ne serez pas obligé(e) de vous partager l’écran du téléviseur pour vous lancer dans un match à mort avec vos amis.

et sur Xbox dès demain !

Rare propose aussi une version “recréée” de GoldenEye 007 sur les consoles Xbox, à cette même date du 27 janvier, avec prise en charge des doubles sticks analogiques, de la 4K et un “taux de rafraîchissement constant”. Étrangement, il n’y a pas de multijoueur sur la version Xbox, seulement un mode quatre jours en écran partagé. Vous pourrez cependant y accéder via le Xbox Game Pass. Les possesseurs de la collection Rare Replay peuvent télécharger GoldenEye 007 pour leur Xbox One ou Xbox Series X|S sans surcoût.