Un showcase Xbox et Bethesda est prévu pour le 25 janvier. Petits et gros jeux devraient être de la partie.

Le premier showcase majeur autour du jeu vidéo (à moins, bien sûr, qu’un autre ne se tienne d’ici là) peut être inscrit sur le calendrier. Xbox et Bethesda organisent un événement le 25 janvier prochain, à 21 h, heure française. Et vous pourrez le suivre dans son intégralité sur les chaînes Twitch et YouTube des deux entreprises.

Un showcase Xbox et Bethesda est prévu pour le 25 janvier

Cet événement baptisé Developer_Direct sera présenté par les créatifs de plusieurs studios et il sera axé autour de fonctionnalités majeures, gameplay et autres détails concernant des titres à venir sur Xbox, PC et Game Pass dans les prochains mois. Nul ne sait si des studios tiers seront de la partie.

Turn 10 Studios offrira davantage de détails et du gameplay de son Forza Motorsport et nous aurons de nouvelles informations en ce qui concerne l’expérience joueur contre joueur de Minecraft Legends. Ces deux jeux arriveront au printemps. Attendez-vous aussi à en voir davantage concernant le solo et le multi de Redfall, ainsi que sur les combats, la personnalisation, les boss et le monde ouvert. Espérons que nous aurons aussi droit à des dates de sortie pour tous ses jeux.

Petits et gros jeux devraient être de la partie

Les fans pourront aussi avoir un premier aperçu du prochain chapitre majeur de The Elder Scrolls Online. Juste après ce Developer_direct, Zenimax Online Studios organisera un ESO Chapter Reveal Event pour donner certains détails aux amoureux de la licence.

N’espérez cependant pas en voir beaucoup du très attendu Starfield pendant ce Developer_direct. Xbox explique qu’un événement dédié est en préparation pour “consacrer tout le temps qu’il faut pour une plongée en profondeur”. Le space RPG de Bethesda doit arriver cet été.

Après avoir été très calme avec ses propres jeux Xbox, Microsoft doit frapper fort cette année. Plusieurs autres jeux devraient aussi faire leur apparition dans le Game Pass durant le premier semestre 2023, parmi lesquels Cocoon (par le designer principal de Limbo) et un petit projet baptisé Hollow Knight : Silksong.