La nouvelle gamme UltraGear de LG intègre un OLED 5K flexible

La nouvelle gamme UltraGear de LG fait sensation avec un écran OLED 5K flexible et révolutionnaire.

Tl;dr LG annonce de nouveaux moniteurs OLED avant le CES 2025.

Le modèle phare est un écran de jeu pliable de 45 pouces.

La gamme comprend également des options plus petites et fixes.

En avant-première du CES 2025, LG, fidèle à sa tradition, dévoile plusieurs de ses nouveaux moniteurs OLED. La série UltraGear GX9, dotée de panneaux WOLED incurvés, webOS et un revêtement anti-reflets et à faible réflexion, promet une expérience visuelle agréable, quel que soit l’emplacement de votre bureau.

Le fleuron : LG UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor

Le 45GX990A, ou LG UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor, est présenté comme la vedette de cette nouvelle gamme. C’est un écran pliable de 45 pouces, 5K2K, qui peut passer « de complètement plat à une courbure de 900R en quelques secondes », selon LG. Comme le modèle UltraGear OLED 32 pouces introduit par LG en 2023, ce nouveau modèle dispose de la fonction Dual Mode de l’entreprise pour basculer rapidement entre les résolutions et les taux de rafraîchissement en appuyant sur un bouton, ainsi qu’un temps de réponse GtG de 0,03 ms pour des visuels plus fluides lorsque vous décidez de jouer.

Option fixe : LG UltraGear OLED Gaming Monitor

Pour ceux qui préfèrent un écran fixe, le LG UltraGear OLED Gaming Monitor (45GX950A) offre la même taille d’écran de 45 pouces, avec un format 21:9, une résolution 5K2K et des bordures ultra-minces. LG précise que le moniteur prend également en charge DisplayPort 2.1, HDMI2.1 et USB-C avec une alimentation de 90W, et est certifié pour fonctionner avec AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync.

Option plus petite : LG UltraGear 39GX90SA

Enfin, pour une option plus petite (et probablement plus abordable), le LG UltraGear 39GX90SA offre un écran incurvé de 39 pouces avec un ratio d’aspect de 21:9. Le panneau OLED de ce moniteur promet des « couleurs nuancées et des noirs profonds et intenses », selon LG, et les multiples ports USB-C permettent de connecter le 39GX90SA à plusieurs appareils à la fois. Une option plus petite pourrait être une bonne chose aussi – trouver de l’espace supplémentaire sur le bureau pour le moniteur de jeu LG 49 UltraGear de l’année dernière était l’un des plus gros problèmes.

