Les PC Copilot Plus se modernisent pour rivaliser avec les Mac

Les ordinateurs Copilot Plus bénéficient d'une grande mise à niveau pour rivaliser avec les Mac.

Tl;dr Qualcomm et Microsoft conçoivent des ordinateurs Copilot Plus pour musiciens.

Ils introduisent le support MIDI 2.0 et ASIO pour une faible latence.

Cubase et Nuendo de Steinberg seront compatibles avec les appareils Snapdragon X.

Qualcomm et Microsoft visent le monde de la musique

Le duo technologique Qualcomm et Microsoft s’associe pour concevoir une gamme d’ordinateurs, baptisée Copilot Plus, destinée aux musiciens et producteurs de musique. Ils ambitionnent de créer une alternative crédible aux Mac, aujourd’hui largement plébiscités par les professionnels du son pour leurs capacités de support audio numérique et MIDI.

Un nouveau support pour les musiciens

Selon Alex Katouzian, directeur général de Qualcomm pour le mobile, l’informatique et la XR, les ordinateurs Copilot Plus visent à devenir la plateforme de choix pour les podcasteurs et les musiciens. « Nous voulons que les PC Copilot Plus soient le lieu pour les podcasteurs, les musiciens pour enregistrer et se produire », a-t-il déclaré lors du sommet Snapdragon de cette semaine.

Pour atteindre cet objectif, Microsoft apporte à Copilot Plus le support MIDI 2.0 pour les instruments électroniques, offrant une haute résolution et une faible latence. De plus, les PC Copilot Plus alimentés par des chipsets Snapdragon seront capables de supporter ce MIDI retravaillé.

Partenariat avec Yamaha et des applications natives

Microsoft et Qualcomm ont également collaboré avec Yamaha pour développer un pilote ASIO à faible latence pour les appareils USB Audio Class 2 sous Windows. Ce pilote permet aux utilisateurs de brancher une interface audio USB à leur PC Copilot pour capturer l’audio d’un microphone ou d’un instrument.

Par ailleurs, deux programmes très prisés des professionnels de l’audio, Cubase et Nuendo de Steinberg, vont être optimisés pour tourner nativement sur les appareils alimentés par Snapdragon X. Les musiciens pourront ainsi choisir la plateforme de leur choix pour faire tourner leurs applications critiques.

Une expérience réelle pour les musiciens

Lors du Snapdragon Summit, deux musiciens ont fait une démonstration de l’utilisation de ces stations de travail audio numériques, du MIDI 2.0 et des pilotes ASIO sur un ordinateur portable Copilot Plus alimenté par Snapdragon. Ils ont pu jouer de la musique en temps réel, démontrant ainsi l’importance d’une faible latence lors de l’utilisation d’une interface informatisée pour jouer d’un instrument.

Avec ces avancées, Qualcomm et Microsoft offrent une plateforme technologique plus viable pour les professionnels de la création, rivalisant ainsi avec l’offre actuelle de Mac.