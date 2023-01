Tim Cook, le PDG d’Apple, réduit son salaire de 40 % pour 2023

Tim Cook sera payé cette année 40 % moins que l'année précédente. Une baisse de salaire qu'il a lui-même recommandée.

Tim Cook sera payé cette année environ 40 % moins que l’année dernière. Ceci si l’on en croit la déclaration des salaires annuelle publiée par Apple, sur recommandation du PDG lui-même. Apparemment, pendant la réunion annuelle avec les actionnaires du géant de la tech en 2022, seulement 64 % des votes “Say on Pay” concernant les propositions de rémunérations pour les cadres étaient en faveur du maintien de leur package salarial de 2021. Bien que cela représente la majorité des votes, le chiffre était clairement moindre que l’année précédente. Comme le précise 9to5Mac, 94,5 % des actionnaires avaient voté l’année dernière en faveur des propositions de rémunérations pour les cadres.

Tim Cook sera payé cette année 40 % moins que l’année précédente

Pour décider des enveloppes salariales de cette année, le Comité de Rémunérations d’Apple a pris en compte les résultats du vote Say On Pay et la propre recommandation de Tim Cook “d’ajuster sa rémunération à la lumière des retours reçus.” Pour 2023, le salaire cible de Tim Cook est de 49 millions de dollars, contre 35 millions de dollars par rapport à son salaire cible de 2022. Sa paie de base reste de 3 millions de dollars et sa prime annuelle en cash reste inchangée, à 6 millions de dollars, mais sa récompense en fonds propres passe de 75 millions de dollars en 2022 à 40 millions de dollars cette année. De plus, Tim Cook a une prime en fonds propres basée à 75 % sur les performances et 25 % sur le temps, contre une répartition à 50-50 en 2022.

Une baisse de salaire qu’il a lui-même recommandée

Tim Cook, qui s’est engagé à faire don de sa fortune à des œuvres de charité il y a quelques années, gagnera très certainement plus que 49 millions de dollars cette année via ses actions et autres bonus. Selon Bloomberg, il avait gagné 99,4 millions de dollars en 2022, soit 15,4 millions de dollars de plus que son salaire cible pour l’année. En 2021, sa rémunération totale était de 98,7 millions de dollars. Des critiques comme la société de conseil Institutional Shareholder Services avaient enjoint les actionnaires à voter contre la rémunération de Tim Cook, notamment par crainte de la taille de sa prime en fonds propres et comment elle est structurée. “La moitié de la prime n’est pas basée sur les performances”, déclarait précédemment l’entreprise. Ce changement dans la rémunération de Tim Cook reflète le changement d’attitude envers la paie du PDG, et ce dernier montre ainsi l’exemple auprès de ses pairs. Après tout, ce n’est pas tous les jours qu’un cadre de cette envergure recommande que l’on réduise sa rémunération.