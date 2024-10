L’iMac profite de la puce M4 pour des fonctionnalités Apple Intelligence plus rapides

Son design reste identique à celui des deux derniers modèles.

Tl;dr Le nouvel iMac d’Apple 2024 est équipé du dernier silicium Apple.

Il arbore un design coloré et offre une vitesse et des performances supérieures.

Il sera disponible à partir du 8 novembre, avec des précommandes dès aujourd’hui.

Le nouvel iMac d’Apple 2024 : Un concentré de technologie et de couleurs

Le monde de la technologie est en effervescence. À l’horizon, une nouvelle machine fait son apparition : l’iMac 2024 d’Apple. À première vue, il n’a pas subi de transformation drastique en termes de design. Toutefois, sous sa coque colorée, il renferme le dernier silicium Apple.

Des performances accrues avec le nouveau silicium M4

Selon la firme de Cupertino, l’iMac 2024 est doté d’une puce M4 qui rend l’ordinateur 1,7 fois plus rapide pour les tâches quotidiennes et jusqu’à 2,1 fois plus rapide pour les tâches plus exigeantes, comme le gaming et la retouche photo. Le dernier iMac démarre désormais avec 16 Go de RAM, contre 8 Go pour les modèles précédents. Sa capacité de stockage reste inchangée avec une option de base à 256 Go, mais des options de 512 Go ou 1 To sont disponibles.

Un design coloré et une connectivité améliorée

Le nouvel iMac est proposé dans une palette de couleurs ludiques : vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Les couleurs sont plus audacieuses à l’arrière, mais restent subtiles en façade pour ne pas détourner l’attention.

En termes de connectivité, l’iMac 2024 bénéficie d’une mise à niveau. « Tous les quatre ports USB-C du système sont compatibles Thunderbolt 4 cette fois-ci », affirme Apple. De plus, il prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Un pas vers la durabilité et des accessoires modernisés

Apple a également fait un pas vers la durabilité avec l’emballage de l’iMac, entièrement en fibre, dans le cadre de son plan visant à éliminer le plastique de ses emballages d’ici à l’année prochaine. En outre, la firme a modernisé ses accessoires de bureau en abandonnant l’ancien standard Lightning. Ainsi, le nouveau Magic Keyboard, Magic Trackpad et Magic Mouse sont désormais dotés d’un port USB-C et se déclinent en couleurs assorties à l’iMac.

L’iMac M4 sera disponible à partir du 8 novembre, au même prix de départ que son prédécesseur, soit 1 299$. Les précommandes débutent dès aujourd’hui.