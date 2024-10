Lancement du MacBook M4 prévu pour la semaine prochaine : voici ce que nous savons

Il semble que le lancement du MacBook M4 aura lieu la semaine prochaine : voici ce que nous savons.

Tl;dr Apple devrait lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro, Mac mini et iMac.

La baisse des stocks d’Apple pourrait indiquer un lancement imminent.

Les nouveaux appareils seraient dotés de la puce M4 et pourraient être dévoilés fin octobre.

Des signes avant-coureurs d’une nouvelle vague de produits Apple

Apple est sur le point de faire des vagues dans le monde de la technologie. En effet, la célèbre marque à la pomme est attendue pour le lancement de nouvelles versions de ses populaires MacBook Pro, Mac mini et iMac d’ici à la fin du mois d’octobre. Une hypothèse qui trouve son fondement dans la baisse des stocks actuels de ces appareils.

Des stocks en baisse, un lancement en vue ?

C’est le 14 octobre dernier que la rumeur a commencé à prendre de l’ampleur. Mark Gurman, connu pour ses informations souvent précises sur les projets d’Apple, a signalé sur Twitter une diminution notable des stocks d’ordinateurs de la marque. Il a également précisé qu’il n’y avait pas de plans pour réapprovisionner ces stocks. Dans l’industrie, une telle tendance indique généralement qu’un produit est sur le point d’être renouvelé ou discontinué.

De nouveaux appareils propulsés par la puce M4

Dans cette même veine, il convient de rappeler qu’Apple a lancé la puce M4 et l’iPad Pro au début de l’été. Il est donc logique de s’attendre à ce que les nouveaux MacBook Pro, Mac mini et iMac soient équipés de cette nouvelle puce.

Qu’attendre des nouveaux modèles ?

Si les rumeurs concernant le Mac mini et l’iMac sont assez rares, des photos et des spécifications du MacBook Pro M4 ont déjà fuité. Selon « Gurman », le prochain Mac Mini perdrait deux ports USB-A au profit de cinq ports USB-C, dont deux à l’avant, comme sur le Mac Studio. Il serait également beaucoup plus compact et, grâce à la puce M4, le plus puissant jamais produit par la compagnie.

En outre, Apple travaillerait également sur un iMac de 27 pouces. Cependant, il est encore incertain si ce modèle est prêt à être dévoilé.

Au vu de ces éléments, tout porte à croire qu’Apple organisera un événement à la fin du mois d’octobre pour présenter ces nouveaux produits. Une sortie en magasin pourrait même avoir lieu début novembre. Cependant, hormis la sortie soudaine de l’iPad Mini 7, les plans exacts d’Apple pour ses nouveaux ordinateurs restent incertains.