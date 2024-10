La date de sortie des Mac M4 et iPad mini 7 semble se préciser

On semble avoir une date de sortie pour les Macs M4 et l'iPad mini 7 : voici ce que nous savons.

Tl;dr Lancement probable des Mac M4 et iPad mini 7 cette année.

L’annonce officielle d’Apple est attendue pour fin octobre.

De nouveaux produits Apple jusqu’à 2025 sont prévus.

Un lancement attendu : les Mac M4 et l’iPad mini 7

La rumeur court dans le monde de la technologie. Les Mac M4 et l’iPad mini 7 sont très probablement en cours de préparation pour un lancement cette année. Cependant, le mystère reste entier quant à la date précise de leur sortie. Selon certaines sources, la célèbre entreprise de Cupertino serait sur le point de suivre une tradition instaurée l’année dernière.

Une annonce anticipée pour fin octobre

D’après les informations recueillies par Mark Gurman, reporter pour Bloomberg, Apple serait sur le point de faire une annonce autour de la fin octobre, pour un lancement officiel le vendredi 1er novembre. Cela concernerait l’ensemble des produits habituellement soumis à des fuites, allons donc au cœur du sujet.

Quels produits Apple seront lancés le 1ᵉʳ novembre ?

Si la question se pose toujours de savoir si Apple organisera un événement complet pour l’occasion, ou se contentera de publier des mises à jour sur son blog, il semble clair que nous verrons un certain nombre de nouveautés d’ici à la fin de l’année.

La série commence avec l’inévitable MacBook Pro M4. L’iPad Pro a déjà profité du M4, il est donc logique que le portable ait à son tour droit à cette mise à jour, avec des options M4, M4 Pro et M4 Max en prime.

Ensuite, les ordinateurs de bureau bénéficient également d’une mise à jour. Le Mac mini subit une refonte en profondeur, avec un nouveau design rappelant celui de l’Apple TV, et sera équipé soit du M4, soit du M4 Pro. De plus, l’iMac devrait également recevoir une mise à jour avec une transition vers le M4.

Finalement, l’iPad mini 7 devrait enfin recevoir sa mise à jour. Bien qu’aucun changement majeur de design ne soit prévu (selon les rumeurs et fuites), des mises à jour clés sur le chipset et l’écran sont à prévoir. En particulier, nous anticipons que l’iPad mini 7 pourrait être équipé du A18 pour supporter Apple Intelligence, et qu’un nouveau chip d’affichage éliminera le défilement saccadé que nous avons observé sur l’ancien mini.

Et après, que nous réserve Apple ?

Les prévisions de Gurman ne s’arrêtent pas là. En effet, il semble avoir mis la main sur les plans d’Apple pour le premier semestre 2025. Il est donc temps de se pencher sur ce que nous pouvons attendre de l’avenir :

MacBook Air M4 : des modèles de 13 et 15 pouces sont prévus.

iPhone SE 4 : abandon du bouton principal et passage à un écran plein avec une encoche.

M3 iPad Air : les modèles de 11 et 13 pouces devraient recevoir une mise à jour vers les chipsets M3.

Un AirTag rafraîchi : après trois ans de bons et loyaux services, l’AirTag a besoin d’une mise à jour.

En somme, une série d’annonces impressionnante est à prévoir de la part d’Apple au cours des neuf prochains mois !