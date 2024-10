La production de l’Apple iPhone SE 4 serait prévue pour décembre

La production de l'iPhone SE 4 pourrait commencer en décembre : qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

Tl;dr La production de l’iPhone SE 4 devrait commencer en décembre.

L’iPhone SE 4 pourrait adopter un design inspiré de l’iPhone 14.

Deux modèles de l’iPhone SE 4 pourraient être disponibles.

iPhone SE 4 : une production imminente

Selon les informations divulguées par l’analyste Ming-Chi Kuo, la production de masse de l’iPhone SE 4 pourrait débuter en décembre. En effet, les fournisseurs d’Apple prévoient la production de 8,6 millions d’unités pour le premier trimestre de 2025.

Une sortie prévue pour le printemps 2025

Si la production se déroule comme prévu, nous pourrions voir l’iPhone SE 4 débarquer dans les trois premiers mois de l’année prochaine. La date exacte n’est pas encore connue, mais une sortie au printemps semble probable. En effet, les modèles précédents, l’iPhone SE 2016 et l’iPhone SE 2022, ont été lancés en mars, tandis que l’iPhone SE 2020 a été dévoilé en avril.

Des nouveautés pour l’iPhone SE 4

Les rumeurs indiquent que le design de l’iPhone SE 4 s’inspirera de celui de l’iPhone 14, abandonnant ainsi l’apparence de l’iPhone 8 qui caractérisait les deux précédentes générations. Il semblerait que nous ayons deux modèles d’iPhone SE 4 : un modèle standard avec un écran de 6,1 pouces et un iPhone SE Plus de 6,7 pouces. Ces nouveaux modèles pourraient intégrer la reconnaissance faciale Face ID, un port USB-C, un appareil photo arrière de 48 MP et 8 Go de RAM pour alimenter l’intelligence Apple.

De plus, l’iPhone SE 4 pourrait embarquer une puce A18, bien que cette information reste à confirmer. Ce nouveau smartphone devra en tout cas posséder une puissance suffisante pour faire fonctionner sans accroc les fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Une incursion dans la 5G pour Apple

Autre nouveauté : l’iPhone SE 4 marquerait le début de l’intégration du modem 5G d’Apple, dont le développement a connu des hauts et des bas. Il se murmure que ce nouveau modem 5G serait d’abord déployé sur les produits moins coûteux d’Apple, les produits phares comme l’iPhone 17 continuant pour l’instant à utiliser les modems 5G de Qualcomm.

Avec toutes ces nouveautés, l’iPhone SE 4 a donc le potentiel de rivaliser avec les autres smartphones bon marché du marché. Reste à attendre son arrivée prévue pour l’année prochaine pour en avoir le cœur net.