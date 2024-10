L’Apple iPhone SE 4 se déclinera-t-il en deux tailles différentes ?

De nouvelles maquettes de l'iPhone SE 4 apparaissent, surprenant par une deuxième taille inattendue.

Tl;dr L’iPhone SE prévoit une nouvelle version avec des améliorations.

Des rumeurs suggèrent deux versions de l’iPhone SE 4.

Le prix de l’iPhone SE 4 pourrait être plus élevé que le modèle précédent.

Un nouvel iPhone SE en préparation

Le monde de la technologie attend avec impatience un nouvel ajout à la gamme iPhone SE, réputée pour sa qualité à un prix abordable. Les dernières rumeurs indiquent que le successeur de l’iPhone SE 2022 devrait offrir des améliorations considérables. Parmi les principales caractéristiques, on évoque un design similaire à l’iPhone 14, sans les bordures ni le bouton Home, un écran OLED et un processeur compétitif face aux meilleurs smartphones sur le marché.

Deux versions pour le nouvel iPhone SE ?

Depuis l’iPhone 6 en 2014, Apple propose souvent deux tailles pour ses smartphones. Cependant, l’iPhone SE n’a toujours eu qu’une seule taille. Un récent post de Mactakara, un site spécialisé, suggère qu’Apple pourrait produire deux versions de l’iPhone SE 4. Le site prétend avoir obtenu des maquettes imprimées en 3D de deux tailles différentes, provenant de sources Alibaba.

Des suppositions encore incertaines

Cette idée d’un iPhone SE 4 et d’un SE 4 Plus reste toutefois incertaine, car aucune fuite précédente ne l’évoque et les modèles Plus d’iPhone ont du mal à se vendre. Même Mactakara n’est pas totalement convaincu. « Bien que le design et la gamme de tailles exactes n’aient pas encore été décidés, il semble possible qu’il n’y ait qu’une seule taille, comme l’iPhone SE actuel (3ᵉ génération) », conclut l’article.

Des accessoires compatibles avec l’iPhone 14

En dépit des spéculations sur la taille, l’article révèle d’autres informations intéressantes. Les maquettes correspondent aux rumeurs précédentes : un seul appareil photo à l’arrière, un interrupteur de sourdine à la place du bouton d’action et une encoche pour Face ID en haut. De plus, il semble que l’iPhone SE 4 soit compatible avec des accessoires conçus pour le modèle 2022.

Enfin, la question du prix reste en suspens. Avec les améliorations significatives annoncées, il semble peu probable qu’Apple maintienne le prix de départ de 429 $ du dernier modèle. Le prix final de l’iPhone SE 4 déterminera sa place dans la liste des meilleurs smartphones abordables en 2025.