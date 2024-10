Apple : le nouvel iPhone SE 4 équipé d’un modem 5G maison en première mondiale ?

On s'attend à ce que l'appareil d'entrée de gamme soit disponible l'année prochaine.

Tl;dr Apple prépare la nouvelle version de l’iPhone SE.

La marque compte utiliser son propre modem 5G.

L’iPhone SE 4 devrait être dévoilé au printemps prochain.

Une révolution pour Apple

Selon les informations de Bloomberg et 9to5Mac, Apple est sur le point de franchir une étape décisive. La firme de Cupertino prépare le lancement d’une nouvelle version de son iPhone SE, le premier depuis 2022. Mais ce n’est pas tout : Apple compte utiliser ce nouveau téléphone comme tremplin pour sa propre technologie de modem 5G.

L’autonomie technologique : un objectif stratégique

Cette démarche s’inscrit dans une logique de plus grande indépendance technologique. Apple avait effectivement acquis la majorité de l’activité modem pour smartphones d’Intel en 2019, pour la somme d’un milliard de dollars. L’objectif était clair : développer en interne ses propres modems. Malgré l’achat et le recrutement intensif de personnel spécialisé dans ce domaine, la marque à la pomme n’a pas encore dévoilé d’appareils utilisant les modems conçus par son équipe interne.

Une relation complexe avec Qualcomm

Rappelons qu’Apple et Qualcomm ont une histoire commune pour le moins tumultueuse. En 2017, Qualcomm avait poursuivi Apple pour violation de brevets. Le litige avait finalement été réglé lorsque Apple avait accepté de verser des royalties à Qualcomm et de conclure un accord de licence de six ans, ainsi qu’un accord pluriannuel pour l’approvisionnement en puces sans fil.

Il n’est donc pas surprenant qu’Apple cherche à s’émanciper de cette dépendance à Qualcomm. D’autant plus que Qualcomm a annoncé l’année dernière qu’il continuerait à fournir des modems à Apple jusqu’en 2026. Il semble donc qu’Apple souhaite tester son modem interne avec un seul iPhone avant de l’intégrer dans davantage d’appareils.

Le nouvel iPhone SE 4 : un aperçu

Concernant le futur iPhone SE 4, il devrait ressembler à l’iPhone 14 et être animé par une puce A18 couplée à 8 Go de RAM. Cette configuration devrait permettre l’intégration de certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence. Il serait également équipé de la technologie Face ID et abandonnerait le bouton home traditionnel des précédents iPhone SE. Côté photographie, on parle d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’un capteur frontal de 12 mégapixels. La présentation officielle de l’iPhone SE 4 pourrait avoir lieu au printemps prochain. Une chose est sûre : le monde technologique attend ce moment avec impatience.