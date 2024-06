Siri sera bien amélioré en 2024, mais son véritable potentiel se dévoilera en 2025

En 2024, Siri bénéficiera d'une nouvelle allure et de capacités linguistiques accrues, mais il faudra attendre 2025 pour qu'elle soit capable de contrôler les applications et de comprendre vos messages et emails.

Tl;dr Les nouvelles fonctionnalités d’IA d’Apple arriveront en accès échelonné.

Siri bénéficiera de mises à jour, avec des capacités plus avancées prévues en 2025.

Un nouveau système de chat par IA est prévu pour cette année pour certains modèles d’iPhone.

Apple travaille sur une infrastructure cloud pour gérer les nouvelles demandes d’IA.

Transformation par l’IA du rythme de mise à jour d’Apple

Dans une rupture avec la tradition, l’entreprise Apple a adopté un planning de sortie décalé pour ses nouvelles fonctionnalités d’IA. Habituellement, les utilisateurs doivent patienter après la conférence phare WWDC d’Apple pour accéder à la version complète de l’iOS sur leurs iPhone. Les avancées technologiques permises par l’IA ont permis de bouleverser cette routine, avec des nouveautés d’Apple Intelligence déployées plus régulièrement, comme la refonte de Siri.

Siri : une intelligence artificielle en évolution constante

D’après des indiscrétions émanant de sources anonymes au sein de l’entreprise, nous attendons une amélioration progressive de Siri tout au long de l’année. Plus de discussions et de conseils pratiques seraient au programme, tout comme la très attendue fonction “Écrire à Siri”, qui profiterait aux utilisateurs qui ne souhaitent pas parler à voix haute à Siri dans des lieux publics.

En revanche, les promesses plus ambitieuses pour Siri, telles que la compréhension contextuelle des iPhone des utilisateurs ou les capacités “sémantiques” de contrôle des applications, ne devraient voir le jour que d’ici à 2025. Cela est dû à une phase de formation intensive des modèles algorithmiques, notamment pour une meilleure prise en compte des langues autres que l’anglais. “Les utilisateurs non anglophones devront peut-être patienter” prévient une source interne.

Le futur des services de Siri : l’IA et la confidentialité

Il est à noter que parmi les projets d’IA futurs d’Apple, s’inscrit un grand chantier autour de la confidentialité des utilisateurs. L’entreprise travaillerait en effet sur la conception d’une infrastructure cloud, capable de gérer les nouvelles demandes de l’IA tout en assurant une sécurité optimale aux utilisateurs.

De surcroît, les utilisateurs du modèle haut de gamme, l’iPhone 15 Pro, devraient bénéficier cette année d’une intégration de ChatGPT pour le système de chat par IA. Toutefois, même cette nouveauté pourrait être retardée, Apple menant actuellement des discussions avec Google et Anthropic sur la possibilité d’incorporer leurs modèles d’IA.

En somme, l’IA s’avère être un véritable catalyseur non seulement pour le rythme de sorties des mises à jour de l’iPhone, mais aussi pour la qualité des services et la confidentialité des utilisateurs.