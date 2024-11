De mauvaises nouvelles concernant le design de l'iPhone 17 Air ont été révélées par une source anonyme.

Tl;dr Le nouvel iPhone 17 Air pourrait être plus épais que prévu.

Des problèmes techniques empêchent l’utilisation d’une batterie plus mince.

L’iPhone 17 Air offrira cependant des fonctionnalités technologiques avancées.

Des complications techniques pour l’iPhone 17 Air

Des rumeurs récentes ont fait part de quelques complications concernant la conception du prochain iPhone 17 Air, aussi appelé iPhone 17 Slim. Il semblerait que les difficultés techniques rencontrées pourraient rendre ce modèle plus épais que ce que la firme à la pomme avait initialement anticipé.

Une batterie plus épaisse que prévue

Selon une fuite révélée par MacRumors et provenant de Yeux1122, un blogueur sur Naver, Apple aurait rencontré des problèmes lors de la fabrication d’une batterie à substrat plus mince. Ces « sources industrielles » indiquent qu’en raison de ces complications et d’un coût élevé, Apple aurait décidé de revenir à un modèle de batterie plus ancien pour l’iPhone 17 Air. Ce dernier, d’une épaisseur d’environ 6mm, limiterait la finesse possible du téléphone.

Des rumeurs de retenue technologique

De plus, Apple aurait décidé de continuer à utiliser la puce plus épaisse de 3 nm jusqu’à la sortie de l’iPhone 18, faisant fi de la plus petite puce de 2 nm. Cette décision pourrait empêcher l’iPhone 17 Air de détrôner l’iPhone 6, qui détient actuellement le record du téléphone le plus fin avec une épaisseur de 6.9 mm.

Des avancées technologiques malgré tout

Malgré ces obstacles, l’iPhone 17 Air ne manquera pas d’innovations. En effet, il serait équipé d’un panneau de 6.7 pouces avec des écrans OLED, d’une nouvelle technologie appelée touch and display driver integration et d’une puce Wi-Fi fabriquée par Apple. De plus, il pourrait offrir jusqu’à 12 Go de RAM.

Il est important de noter que ces informations restent des rumeurs et qu’Apple pourrait très bien surmonter ces problèmes techniques. Il est possible que l’iPhone 17 Air soit plus fin que tous les précédents modèles d’iPhone, malgré ces complications présumées.