Nouveau record pour Tesla avec plus de 422 000 véhicules livrés au premier trimestre 2023

Tesla publie les chiffres de ses livraisons pour le premier trimestre 2023 et établit (encore) un nouveau record !

Tesla a partagé son premier rapport de production et livraison de l’année 2023. Et comme une répétition des résultats du quatrième trimestre 2022, le constructeur automobile définit un nouveau record de livraisons, mais ne parvient malheureusement pas atteindre les estimations de Wall Street. Tesla annonçait ce dimanche avoir livré pas moins de 422 875 véhicules électriques durant les trois premiers mois de l’année. La marque en a produit 440 808 durant cette même période, un autre record pour l’entreprise.

Ce week-end, l’analyste indépendant Troy Teslike prédisait que la société était encore sur les rails pour livrer 427 000 véhicules durant ce premier trimestre de l’année. Les chiffres finaux de l’entreprise représentent une augmentation de 36 % par rapport aux 310 048 livraisons qu’elle annonçait durant cette même période l’année dernière. C’est aussi une augmentation de 4 % par rapport aux 405 278 livraisons rapportées durant le dernier trimestre 2022.

Sans surprise, les Model 3 et Model Y sont les véhicules les plus représentés dans ces livraisons du premier trimestre 2023, avec 412 180 unités, au total, qui sont allées retrouver leurs propriétaires avant la fin du mois de mars. À titre de comparaison, les Model S et Model X, des modèles plus onéreux de la marque, ne comptaient “que” 10 695 livraisons sur la même période de temps. Une diminution par rapport aux 17 147 Model S et Model X livrées le trimestre dernier.

Il sera intéressant de voir comment ces derniers chiffres de livraison de Tesla affecteront les opérations plus générales de l’entreprise. Les trois premiers mois de l’année ont vu Tesla opérer des réductions de prix importantes sur une grande majorité de sa gamme. En janvier, par exemple, la Model Y cinq places a vu son tarif passer de 65 990 $ à 52 990 $, puis à 54 990 moins d’un mois plus tard. Plus récemment, le fabricant réduisait le tarif de ses Model S et Model X de 10 000 $. Tesla publiera ses résultats complets pour le premier trimestre 2023 le 19 avril.

Hi everybody. Tesla has just reported 422,875 deliveries in Q1 2023 which is a new record compared to 405K in Q4 2022. Congrats to the Tesla team.

My error rate was +1.2% for production and +1.0% for deliveries. I'm happy with that. pic.twitter.com/uGEyxztQVc

— Troy Teslike (@TroyTeslike) April 2, 2023