Tesla procèderait à des changements de design de sa Model 3 pour réduire ses coûts

Tesla travaille sur un nouveau design de sa Model 3 pour en réduire les coûts de fabrication.

Tesla travaille sur un nouveau design pour sa Model 3, design qui répondrait au nom de code Highland, selon Reuters. L’objectif de l’entreprise est de réduire la complexité et le nombre de composants requis pour produire la berline. Ce redesign inclurait des modifications sur l’extérieur de la voiture et sur les performances du groupe motopropulseur. Le projet devrait aussi reprendre certains éléments de la Model S de 2021, mais nul ne sait à ce stade si la nouvelle Model 3 reprendra le volant controversé de sa consœur plus onéreuse.

Tesla travaille sur un nouveau design de sa Model 3

Reuters rapporte que la Gigafactory de Shanghai pourrait démarrer la production de cette nouvelle Model 3 durant le troisième trimestre 2023. L’usine dans le Fremont participera, elle aussi, à la production de ce modèle. Combien cela permettra-t-il à la marque d’économiser ? Nul ne le sait. Impossible aussi de savoir si elle répercutera cette baisse du coût de production sur la facture finale. Tesla réalise actuellement un profit d’environ 9 500 $ sur chaque voiture qu’elle fabrique.

pour en réduire les coûts de fabrication

Reuters ne mentionne pas non plus si cette nouvelle génération sera dotée de cellules de batterie 4680. En 2020, Elon Musk déclarait que ce nouveau design de batterie permettrait à Tesla de produire une voiture électrique à 25 000 $ dans les trois ans.

Quoi qu’il en soit, même si ce planning de 2023 est avéré, il reste tout à fait susceptible de changer. Reuters n’est par ailleurs pas vraiment le mieux informé en ce qui concerne Tesla, surtout récemment. Et la société d’Elon Musk n’est pas franchement connue pour tenir ses délais. Lorsque l’entreprise avait annoncé son Cybertruck pour la première fois, par exemple, le milliardaire américain déclarait que la production démarrerait en 2021. Cette date avait alors été reportée à 2022, puis à 2023.