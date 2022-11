La conduite autonome de Tesla est accessible à tous les clients d’Amérique du Nord

Le FSD de Tesla est disponible à tous les clients d'Amérique du Nord. Un pas supplémentaire vers la démocratisation de la conduite autonome.

Après avoir graduellement étendu l’accès à la version bêta de sa fonctionnalité “full self-driving” (FSD) ces dernières années, Tesla a décidé de la proposer à quiconque est prêt à se l’offrir. C’est Elon Musk qui a annoncé la nouvelle dans un tweet. “La bêta du Tesla Full Self-Driving est désormais disponible à tous les clients d’Amérique du Nord qui en font la demande depuis l’écran de leur voiture, si vous avez acheté cette option”, peut-on lire.

FSD est une extension de la fonctionnalité d’aide à la conduite “Autopilot” de Tesla, qui ajoute notamment des fonctions automatisées comme la conduite automatisée en ville, le parking automatique, l’appel intelligent de la voiture ou la reconnaissance des feux et panneaux stop. La fonctionnalité est une amélioration payante proposée à 15 000 $, en augmentation de 3 000 $ depuis septembre.

Tesla avait d’abord promis le lancement de fonctionnalités de conduite autonome complète en 2018, mais celles-ci n’avaient fait leur apparition qu’en juillet 2021 à un petit nombre “de conducteurs experts et précautionneux”. Son accès a été étendu avec la version 9.0 bêta, mais les testeurs étaient limités à un programme d’accès anticipé. Avec la dernière version du FSD, Tesla avait abandonné le prérequis d’avoir au moins 100 miles en Autopilot et un score de sécurité de 80. Désormais, tout le monde peut en profiter.

Cela étant dit, Tesla déploie FSD alors que l’entreprise est scrutée de près par les régulateurs. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) avait récemment étendu son enquête suite à une série d’accidents impliquant les premiers secours sur la plupart des modèles. Dans une autre enquête, elle s’intéresse à plus de 30 incidents impliquant l’Autopilot.

Elon Musk promet le FSD avec personne derrière le volant depuis longtemps. Récemment, il disait qu’il pourrait la proposer cette année, avant de revenir sur ses paroles durant la présentation des derniers résultats financiers en date de l’entreprise. L’action de Tesla n’a cessé de plonger ces derniers temps, notamment suite au rachat de Twitter par Elon Musk à hauteur de 44 milliards de dollars.

Tesla Full Self-Driving Beta is now available to anyone in North America who requests it from the car screen, assuming you have bought this option.

Congrats to Tesla Autopilot/AI team on achieving a major milestone!

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022