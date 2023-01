Après la baisse de prix, les récents acheteurs de Tesla se sentent volés

Suite à la baisse soudaine des tarifs des voitures, les clients Tesla se sentent volés. La marque ne devrait cependant proposer aucun dédommagement.

Tesla a annoncé une baisse des prix significative de ses voitures pour les États-Unis et l’Europe, pour un cinquième de leur valeur initiale, tout de même. C’est une très bonne nouvelle pour les intéressés, évidemment, mais cela ne passe pas pour les clients qui ont acheté récemment une Tesla au prix fort. Cette réduction de prix survient dans une période assez turbulente pour Tesla, avec une action qui a perdu environ 70 % en 2022. Les acheteurs se font entendre sur les réseaux sociaux, exprimant leur mécontentement, rappelant que tout le monde n’est pas milliardaire comme Elon Musk.

Cette réduction de tarif est une bonne nouvelle pour les acheteurs américains dans la mesure où les véhicules Tesla ont désormais droit aux subventions fédérales à hauteur de 7 500 $. Cependant, les clients ne voient pas d’un bon œil cette soudaine dévaluation de leur nouveau véhicule. Naturellement, certains demandent que Tesla offre des remboursements ou lance un programme de dédommagement qui viendrait couvrir cette réduction de valeur, du point en partie.

Hey @elonmusk & @Tesla – Not all of us are billionaires. I paid $72,440 (pre-tax) for my new Model Y Performance and took delivery in late September. Now you have the price as $59,630 for the same exact car? There has to be some sort of consumer protection law about this. pic.twitter.com/ARjy1r1aLH — Marianne Simmons (@MarianneSimmons) January 13, 2023

Ceci ne devrait probablement pas arriver. En 2019, alors qu’il discutait sur Twitter au sujet d’une augmentation des tarifs, Elon Musk faisait remarquer que les clients veulent un tarif plus bas pour la voiture qu’ils achètent après une augmentation, mais “si les tarifs montent, celles et ceux qui ont déjà acheté n’ont aucune envie de faire un chèque à Tesla”. La seule fois où Tesla a procédé à des remboursements fut en avril 2021, lorsque les acheteurs avaient été débités deux fois pour leurs achats.

How is this price drop fair for people like us who brought the car for $15000 more just a few months back ?? @Tesla @elonmusk pic.twitter.com/Ux5sGarMWe — Leo bronze (@Leobronze1) January 13, 2023

La marque ne devrait cependant proposer aucun dédommagement

Les analystes voient en cette réduction des tarifs, qui est d’environ 20 % sur les marchés américains et européens, un moyen pour Tesla de s’adapter à une concurrence toujours plus forte. Il y a quelques jours, Tesla annonçait une diminution similaire de ses prix en Chine pour tenter de regagner des parts de marché sur son concurrent local BYD, mais les clients ont réagi bien plus “violemment”. Des centaines d’entre eux ont envahi les points de vente de la marque exigeant des remboursements. Selon Reuters, le coût d’une voiture Tesla en Chine est désormais entre 13 et 24 % inférieur à celui du mois de septembre.

Mais là encore, il semblerait que leurs demandes ne soient pas entendues. Un porte-parole de Tesla a déclaré à Reuters que l’entreprise n’a pas l’intention d’offrir le moindre dédommagement aux clients qui ont acheté une voiture juste avant cette baisse de prix. Les analystes sont partagés. Certains voient cela comme un coup de maître de la part de la marque pour préserver sa domination sur un secteur où la concurrence est de plus en plus forte, même aux États-Unis, tandis que d’autres s’inquiètent de la dynamique des profits pour l’entreprise.