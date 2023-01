Tesla a livré plus de 405 000 véhicules au dernier trimestre 2022, un nouveau record

Plus de 405 000 voitures livrées par Tesla au dernier trimestre 2022. Un nouveau record, qui aurait pu être plus important encore.

Tesla a livré 405 278 véhicules pendant les trois derniers mois de cette année 2022. C’est un nouveau record pour l’entreprise, mais moins que les prévisions de Wall Street. Le 30 décembre, les analystes s’accordaient à penser que le constructeur livrerait environ 418 000 véhicules durant le dernier trimestre 2022. L’an dernier, “seulement” 308 600 voitures avaient été livrées sur la même période.

Selon Tesla, les Model 3 et Model Y représentent la majorité des livraisons effectuées pendant ce trimestre, avec 388 131 de ces modèles ayant été acheminées jusqu’à leurs propriétaires avant la fin de l’année. À titre de comparaison, les Model S et Model X, plus onéreux, ne représentaient que 17 147 livraisons sur la même période. Tesla a par ailleurs fabriqué 439 701 voitures sur ce même trimestre, là encore, un nouveau record.

Un nouveau record, qui aurait pu être plus important encore

Il est cependant juste de dire que cette fin d’année 2022 aurait pu être meilleure pour Tesla. Même avant de considérer l’impact négatif du rachat de Twitter par Elon Musk sur l’entreprise, Tesla devait faire face aux défis de l’économie globale et à des difficultés logistiques freinant sa croissance. Comme ce fut déjà le cas, les restrictions liées au Covid-19 en Chine ont contraint Tesla à suspendre ou réduire la production de la Gigafactory de Shanghai. Tesla a aussi fermé le site pendant la dernière semaine de décembre, ajoutant aux craintes d’une demande en baisse sur le marché de l’automobile. Au quatrième trimestre 2022, Tesla a aussi éprouvé des difficultés à sécuriser ses transports de véhicules.

Dans un autre registre, la gestion de Twitter par Elon Musk et les liquidations répétées d’actions Tesla ont entraîné une grosse chute de sa valeur en bourse. En décembre, l’action a perdu 33 % (et 45 % sur les six derniers mois) avant de remonter en prévision des chiffres du quatrième trimestre. Tesla publiera ses résultats complets pour ce trimestre le 25 janvier prochain et organisera sa présentation biannuelle Investor Day le 1er mars.