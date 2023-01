Tesla aurait violé la loi en empêchant ses employés de parler de leurs salaires

Tesla est accusé d'avoir violé le code du travail en voulant empêcher ses employés de trop parler.

Le National Labor Relations Board (NLRB), agence indépendante du gouvernement fédéral américain chargée de conduire les élections syndicales et d’enquêter sur les pratiques illégales dans le monde du travail, accuse Tesla d’avoir enfreint le code du travail en empêchant les employés d’Orlando, en Floride, de discuter de leurs conditions de travail.

Tesla est accusé d’avoir violé le code du travail

Selon Bloomberg, le directeur régional de Tampa du NLRB a déposé une plainte à l’encontre du constructeur automobile en septembre au motif que ce dernier aurait violé la loi en demandant à ses employés de ne pas discuter de leur salaire avec d’autres personnes et de ne pas parler de la résiliation d’un contrat d’un autre employé. De plus, selon le dossier obtenu par le media via une requête Freedom of Information Act, la direction de Tesla aurait expressément demandé aux employés de “ne pas se plaindre à leurs responsables de plus haut niveau” de leurs conditions de travail.

en voulant empêcher ses employés de trop parler

Tesla a déjà fait face à plusieurs plaintes initiées par le NLRB ces dernières années. En 2021, l’agence avait découvert que le constructeur avait violé le code du travail américain en licenciant un militant syndical et en menaçant les avantages des salariés. Le NLRB avait exigé que l’entreprise rembauche le militant syndical Richard Ortiz et retire toutes mentions d’une quelconque action disciplinaire de son dossier. Elle demandait aussi au patron de Tesla, Elon Musk, de supprimer un tweet que la cour avait jugé comme représentant une menace disant que les employés renonceraient à leurs actions de l’entreprise s’ils rejoignaient un syndicat. Le tweet en question existe toujours et Tesla a fait appel de cette décision.

Un porte-parole de l’agence déclarait à Bloomberg qu’un juge allait évaluer la pertinence du dossier déposé par le directeur régional de Tampa en février. Comme le précise le journal, les entreprises peuvent toujours faire appel de la décision des juges de l’agence auprès des membres du NLRB de Washington et ensuite auprès de la cour fédérale. Autrement dit, les conséquences visibles de cette action en justice pourraient ne pas être visibles avant de nombreuses années.