Tesla propose sa propre version de l’Apple AirPower

Tesla propose sa version de l'Apple AirPower. La Wireless Charging Platform est proposée à 300 $ par le constructeur automobile.

Apple avait annoncé en 2018 la commercialisation prochaine de son AirPower, un tapis de recharge sans fil pour un maximum de trois appareils de la marque à la pomme. Malheureusement, après un an de report, la firme de Cupertino devait reconnaître publiquement que le AirPower ne verrait jamais le jour. Et malgré plusieurs rapports affirmant que le projet était toujours vivant en interne, le tapis de recharge n’a jamais été commercialisé. Mais aujourd’hui, un produit similaire arrive via un concurrent assez improbable : Tesla.

Tesla propose sa version de l’Apple AirPower

Sur son site web, Tesla a commencé à vendre un appareil répondant au nom de Wireless Charging Platform – pas vraiment aussi sexy que le AirPower, n’est-ce pas ? -. Il s’agit, comme vous l’avez certainement déjà deviné, d’une plateforme permettant de recharger sans fil jusqu’à trois appareils avec 15 W de puissance simultanément.

Avec un design qui, selon le constructeur de véhicules électriques, s’inspire directement de son Cybertruck, la Wireless Charging Platform consiste en un châssis en aluminium, une surface en alcantara sur laquelle placer vos appareils et un pied magnétique détachable, ce qui permet de poser l’appareil à plat ou avec un certain angle.

La Wireless Charging Platform est proposée à 300 $ par le constructeur automobile

Plus important, la Wireless Charging Platform dispose de la technologie FreePower qui vous permet de placer vos gadgets – lesquels doivent être compatibles avec le standard Qi – n’importe où sur la surface dédiée, sans alignement précis. Les possesseurs de voitures Tesla espèrent déjà que cette technologie fasse son apparition dans les véhicules de la marque. Devoir alignement parfaitement son smartphone sur le chargeur sans fil de la Model 3 est parfois très frustrant.

Tesla a aussi, semble-t-il, décidé de “copier” Apple sur un autre aspect : celui du tarif de ce Wireless Charging Platform. Le produit est vendu 300 $ ! Vous pouvez le précommander dès à présent sur le site de Tesla, mais les premières livraisons ne sont pas attendues avant le mois de février 2023.