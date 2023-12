Aston Martin et Porsche dévoilent l’intégration d’Apple CarPlay dans leurs voitures de 2024

La nouvelle version de CarPlay va désormais se synchroniser avec tous les écrans du véhicule, et non seulement l'écran d'information central.

Tl;dr La nouvelle génération de CarPlay d’Apple a été présentée dans des voitures de luxe Porsche et Aston Martin.

Les automobilistes pourront personnaliser l’interface avec les widgets et les applications à afficher.

Porsche et Aston Martin sont les premiers partenaires de luxe d’Apple pour les systèmes CarPlay.

Aston Martin prévoit de lancer ses écrans CarPlay en 2024 sur les modèles DB12 coupé et convertible.

Une expérience automobile améliorée avec la nouvelle génération de CarPlay d’Apple

Dans une alliance de technologie et de luxe, Apple a révélé un aperçu de la prochaine génération de son interface CarPlay dans le cadre de véhicules haut de gamme produits par Porsche et Aston Martin.

Une interface personnalisable

Selon le magazine Car and Driver, cette nouvelle version de CarPlay, dont le lancement officiel est prévu l’an prochain dans certains modèles de ces constructeurs de luxe, pourrait se connecter à tous les écrans d’un véhicule, et pas seulement à l’écran central du système d’infodivertissement. Les automobilistes seront alors en mesure de personnaliser à volonté leur interface, en choisissant les widgets et les applications qu’ils souhaitent voir apparaitre sur l’écran, à l’instar de ce qu’ils peuvent déjà faire sur leurs appareils Apple. Les éléments clés tels que la vitesse de la voiture, le niveau de carburant et la température seront également affichés sur l’ensemble du tableau de bord.

De luxueuses collaborations en perspective

Actuellement, Porsche et Aston Martin sont les premières marques de luxe à donner un aperçu de ces systèmes CarPlay entièrement personnalisables. Aston Martin a déjà annoncé que ses écrans CarPlay feraient leur première apparition sur les modèles DB12 coupés et convertibles dès leur mise en vente en 2024. Du fait de l’appartenance de Porsche au VW Group, il est possible que les dernières fonctionnalités de CarPlay soient également intégrées aux modèles VW et Audi à l’avenir.