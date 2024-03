Le PDG de Hertz démissionne après la controverse de l’achat de véhicules Tesla EV

Récemment, l'entreprise a cédé le tiers de son parc mondial de voitures électriques.

Tl;dr Stephen Scherr démissionne de son poste de PDG de Hertz.

Il sera remplacé par Gil West, ancien COO de Cruise.

Hertz vend une partie de sa flotte de VE suite à une perte massive.

Des entreprises similaires se distancent également des VE.

Un changement de cap à la tête de Hertz

Stephen Scherr, le PDG de Hertz, a décidé de quitter son poste suite aux difficultés rencontrées par l’entreprise dans son aventure avec les véhicules électriques (VE). Selon Bloomberg, il sera remplacé par l’ancien directeur des opérations de la division robot-taxi de GM, Gil West, qui intègrera également le conseil d’administration de Hertz.

La stratégie audacieuse de Hertz sur les VE

Un an après avoir échappé à la faillite en 2020, Hertz a annoncé son intention de transformer son activité de location de voitures en achetant 100 000 Tesla électriques. L’entreprise affirmait alors : “Le nouveau Hertz va mener la danse en tant que société de mobilité, en commençant par la plus grande flotte de location de VE en Amérique du Nord”. Cette annonce a contribué à faire grimper la valeur de Tesla à une valorisation de 1 000 milliards de dollars.

Stephen Scherr a rejoint Hertz après cette décision et a augmenté la mise de Hertz sur les VE en passant également des commandes à Polestar et GM. Bien que l’entreprise n’ait pas acheté beaucoup de VE de ces constructeurs, elle disposait à la fin de près de 60 000 véhicules provenant de ces trois fabricants.

Un retour de flamme pour Hertz

Cependant, la situation a rapidement changé. Tesla a drastiquement réduit les prix de ses Model 3 et Model Y, brûlant ainsi leurs valeurs de revente. De plus, Hertz a affirmé que les véhicules de Tesla étaient chers à réparer et peu populaires auprès des locataires.

En conséquence, l’entreprise a commencé à se débarrasser de 20 000 VE, soit environ un tiers de sa flotte électrifiée. Cela a entraîné une charge de 245 millions de dollars pour Hertz et sa plus grande perte trimestrielle depuis la pandémie.

Un effet domino dans le secteur de la location de voitures

D’autres sociétés de location de voitures ont également récemment abandonné les VE. C’est le cas de l’allemand Sixt, qui s’est séparé de l’ensemble de sa flotte.

En ce qui concerne Gil West, il a été remercié chez Cruise suite à un incident impliquant un piéton traîné par un véhicule Cruise après avoir été heurté par une autre voiture. La compagnie a été accusée de retenir une vidéo montrant prétendument la victime sous son véhicule.