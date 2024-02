Tesla, vainqueur de la guerre de la recharge des véhicules électriques

Stellantis, le dernier grand constructeur automobile à ne pas l'avoir encore fait, a enfin ajouté la prise en charge du connecteur NACS.

Tl;dr Stellantis va utiliser le standard de recharge Tesla (NACS).

Cela sera mis en place sur certains modèles dès l’année prochaine.

Une offre d’adaptateur pour anciens véhicules est prévue.

Le constructeur rejoint d’autres grandes marques dans le soutien de NACS.

Stellantis adopte le standard NACS de Tesla

Le groupe automobile Stellantis, dernier des grands constructeurs automobiles à résister à l’adoption du standard de recharge NACS (North American Charging Standard) de Tesla, a annoncé son engagement envers ce standard. Cela consacre le NACS comme un véritable standard universel.

Le NACS sur les véhicules Stellantis dès l’année prochaine

Selon un communiqué de presse, les voitures électriques des marques Stellantis (qui englobent Dodge, Chrysler, Fiat, Ram, Jeep et Alfa Romeo) posséderont le connecteur NACS sur certains modèles dès l’année prochaine. De plus, Stellantis proposera un adaptateur pour les véhicules existants, permettant aux conducteurs de se servir des ports de recharge NACS ou du Combined Charging System (CCS).

Soutien de l’initiative commune de construction de points de recharge

En adoptant le NACS, Stellantis renforce son engagement, partagé par six autres constructeurs automobiles, de constituer un réseau de plus de 30 000 points de recharge rapide d’ici 2030. Ce réseau, situé sur les autoroutes et dans les zones urbaines d’Amérique du Nord, sera compatible avec les systèmes NACS et CCS.

Stellantis, dernier grand nom à soutenir le NACS

Avec cette annonce, Stellantis rejoint les rangs de constructeurs tels que Volkswagen, GM, Volvo, Polestar, Mercedes, Honda, BMW et Lucid, qui ont tous manifesté leur support pour le NACS. Les opérateurs de réseaux de recharge électrique ChargePoint et Electrify America se sont également engagés à adopter le NACS suite à l’initiative de Tesla de rendre ce connecteur open source en fin d’année 2022.