Tesla a fabriqué 365 923 véhicules au troisième trimestre, +42 % par rapport au trimestre précédent

Tesla signe encore un très gros trimestre de production. Pour les livraisons, c'est un peu plus compliqué.

Après des soucis liés à la pandémie durant le deuxième trimestre, Tesla a augmenté sa capacité de production au trimestre dernier, conduisant l’entreprise à sortir un nombre record de véhicules entre le 1er juillet et le 30 septembre. La marque a fabriqué pas moins de 365 923 véhicules durant cette période. Cela marque une augmentation de près de 54 % par rapport à la même période l’année passée. Tesla avait fabriqué 237 823 voitures au Q3 2021. La production est aussi en nette hausse par rapport au Q2 2022, + 41,5 %, 258 580 véhicules.

Tesla signe encore un très gros trimestre de production

Pour être précis, l’entreprise a fabriqué 19 935 Model S et Model X durant ce troisième trimestre et en a livré 18 672. Pour les Model 3 et Model Y, ces chiffres étaient de 345 988 et 345 988, respectivement. Au total, Tesla explique avoir pu livrer 343 830 véhicules durant le Q3, le chiffre le plus élevé à ce jour. Cependant, cela reste en deçà des prévisions, selon Reuters. En moyenne, les analystes prédisaient que Tesla livrerait 359 162 véhicules électriques durant le trimestre.

Tesla a fabriqué environ 20 000 véhicules de plus qu’il n’a pu en livrer durant ce trimestre. “Alors que nos volumes de production continuent de croître, il est de plus en plus difficile de sécuriser la capacité de transport de véhicules à un coût raisonnable pendant ces semaines de logistique compliquée”, déclarait Tesla dans un communiqué.

Pour les livraisons, c’est un peu plus compliqué

Le PDG Elon Musk notait l’année dernière que Tesla enregistrait une augmentation significative des livraisons à la fin de chaque trimestre. Ceci parce que la Shanghai Gigafactory, qui a récemment sorti sa millionième voiture, fabrique des véhicules électriques pour l’Europe et d’autres pays la première moitié de chaque trimestre, “ensuite des voitures pour les régions éloignées de Chine, et enfin pour les régions proches de Chine”, expliquait Elon Musk.

“Au Q3, nous avons commencé à opérer un mélange plus homogène des fabrications hebdomadaires, ce qui a conduit à une augmentation des véhicules en transit à la fin de chaque trimestre”, selon Tesla. “Ces véhicules ont été commandés et seront livrés à leurs clients une fois arrivés à leur destination.”

Le nombre de véhicules fabriqués par Tesla et livrés a beaucoup chuté au Q2 2022. L’entreprise a dû arrêter le travail dans son usine de Shanghai en mars à cause d’une reprise du Covid-19 en Chine. La production de l’usine a repris, tandis que les Gigafactories de Berlin et du Texas ont aidé l’entreprise à améliorer de manière significative ses chiffres de production. Nous connaîtrons davantage l’impact de cette hausse lorsque la société dévoilera ses résultats financiers du troisième trimestre le 19 octobre prochain.