Tesla obligé de rappeler son Cyberquad for Kids

Le Tesla Cyberquad for Kids rappelé aux États-Unis. Certains éléments ne sont pas conformes aux standards du pays.

Le Tesla Cyberquad for Kids fait l’objet d’une procédure de rappel par Radio Flyer (qui fabrique le produit) après que la Consumer Product Safety Commission (CPSC) a découvert plusieurs infractions envers les standards de sécurité pour les enfants sur les véhicules tout-terrain (ATV). L’agence a entre autre déterminé que la suspension mécanique et la pression maximale des pneus n’étaient pas adéquates. De plus, il manquait au Cyberquad for Kids un plan d’action approuvé ATV, lequel définit les exigences de sécurité. Ce document est nécessaire pour fabriquer, importer, vendre ou distribuer des ATV aux États-Unis.

Dans l’avis de rappel, découvert par The Verge, le CPSC explique qu’environ 5 000 unités de Cyberquad for Kids ont été vendus. Tesla proposait le véhicule à la vente directement via son site. Radio Flyer expliquait à celles et ceux qui en ont acheté un qu’ils devraient retourner immédiatement le contrôle moteur (son retrait désactive de manière permanente le Cyberquad) pour un remboursement complet de 1 900 $. L’entreprise remboursera par ailleurs certains frais pour le retour du contrôle moteur et le débarrassage des autres pièces. Nul ne sait si un nouveau modèle de Cyberquad for Kids verra le jour.

Le Cyberquad for Kids électrique offrait une autonomie de 25 km avec une vitesse maximale de 16 km/h. Il dispose d’un châssis en acier, d’un siège rembourré et de barres lumineuses LED. Bien qu’il n’y ait aucun signalement d’accident sérieux, Radio Flyer explique avoir eu connaissance d’un cas dans lequel le Cyberquad for Kids – pensé et conçu pour un seul passager – s’est renversé alors qu’il transportait une femme et un enfant, l’adulte ayant eu une épaule contusionnée.

Radio Flyer précisait aussi que Tesla n’a pas été très impliquée dans ce projet de Cyberquad for Kids, s’occupant simplement de la vente et servant de consultant pour le design global du véhicule. Celui-ci devait ressembler au Cyberquad standard, que Tesla avait annoncé en même temps que son Cybertruck. Radio Flyer vend aussi des versions jouet des voitures Tesla pour les enfants.